快訊

芬普尼蛋延燒…彰檢二度傳訊文雅負責人 訊後40萬元交保

Cloudflare異常影響普發現金網站 數發部：正釐清問題、緊急應處措施

又有黑天鵝？ 台指期夜盤上半場「強震」 高低逾250點

台股重挫千金股落難 僅3檔收紅、雙鴻跌出陣容

中央社／ 台北18日電

台股今天重挫691.19點，雙鴻跌出千金股，千金股變為24檔，其中僅3檔上漲，分別是股王信驊上漲6.21%、精測走高2.93%、AES-KY勁揚7.60%；世芯-KY則以3250元收跌停。

台股今天開低走低，跌破27000點大關，盤中跌點不斷擴大，最後收在全天最低點26756.12點，重挫691.19點，創下今年第7大收盤跌點，跌幅2.52%，成交值新台幣6403.94億元。

台股原本有25檔千金股，但雙鴻終場收949元，跌出千金股行列，跌幅7.41%；24檔千金股除了信驊、精測、AES-KY上漲之外，其餘跌幅皆超過2%。

此外，興櫃股王鴻勁精密今天股價收在2385元，預計11月27日掛牌上市。證交所今天公告，鴻勁初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，辦理競價拍賣張數1萬3198張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今天上午在證交所完成電腦開標作業，並全數拍出，得標總金額約為267.9億元。

證交所公告，鴻勁在12日至14日辦理競拍，最低投標價格為1196元；本次競拍合格張數為4萬702張，最低得標價格為1930元，最高得標價格為2285元，得標加權平均價格為2030.37元。

台股 雙鴻 信驊 精測 AES-KY
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

興櫃股王轉上市申購現賺88萬元 改寫台股歷史「三高」新標竿

台股重挫近700點 這檔鋰電池模組大廠報喜…逆勢強漲7.6%

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

台股「角落生物」變飆股！！

相關新聞

台股跳水691點 金管會出面信心喊話：跌幅在亞股中間「韓跌更多」

台股大跌，金管會出面信心喊話，證期局副局長高晶萍表示，多數股市都下跌，台股跌幅在亞股中算中間，韓股跌得更多，目前台股基本...

外資賣超485億元…大拋0050 買超這檔記憶體代工居冠

台股18日重挫691.19點，收在26,756.12點，三大法人同步賣超，外資賣超485.38億元，統計外資買賣超個股發...

外資提款485億元！三大法人賣超710億元 殺聲隆隆竟有5檔漲停

AI巨頭輝達（NVIDIA）財報公布前，AI概念股蹲低觀望，衝擊18日台股開低走低，台積電（2330）1,400元整數關...

台積電最後一盤爆6996張賣單！股價收1405元、下跌40元 市值36.43兆

台股18日重挫，以26,756.12點收盤，重挫691.19點，權王台積電（2330）回測1,400元關卡，最後一盤爆6...

天下武功唯快不破 群益預估2026年台股挑戰3萬4、低點落這

群益金融集團於11月18日舉辦「2026年投資展望說明會」，由群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨...

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

台股18日重挫，指數終場收在最低26,756點，大跌691點，跌幅2.52%，成交量6,403億元，失守2萬7千大關，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。