台股重挫千金股落難 僅3檔收紅、雙鴻跌出陣容

台股今天重挫691.19點，雙鴻跌出千金股，千金股變為24檔，其中僅3檔上漲，分別是股王信驊上漲6.21%、精測走高2.93%、AES-KY勁揚7.60%；世芯-KY則以3250元收跌停。

台股今天開低走低，跌破27000點大關，盤中跌點不斷擴大，最後收在全天最低點26756.12點，重挫691.19點，創下今年第7大收盤跌點，跌幅2.52%，成交值新台幣6403.94億元。

台股原本有25檔千金股，但雙鴻終場收949元，跌出千金股行列，跌幅7.41%；24檔千金股除了信驊、精測、AES-KY上漲之外，其餘跌幅皆超過2%。

此外，興櫃股王鴻勁精密今天股價收在2385元，預計11月27日掛牌上市。證交所今天公告，鴻勁初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，辦理競價拍賣張數1萬3198張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今天上午在證交所完成電腦開標作業，並全數拍出，得標總金額約為267.9億元。

證交所公告，鴻勁在12日至14日辦理競拍，最低投標價格為1196元；本次競拍合格張數為4萬702張，最低得標價格為1930元，最高得標價格為2285元，得標加權平均價格為2030.37元。