快訊

財劃法修法想雙贏 卓榮泰快收起硬嘴 展現軟功

群益：台股2026年挑戰34,000

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊昨（18）日指出，AI晶片愈來愈強大，AI資本支出持續成長，2026年台股企業獲利預估成長21%，2027年獲利預估成長14%，預估樂觀情況下，台股2026年底前高點將挑戰34,000點。

至於低點暫估26,000點，可能原因是AI股提前反應完2027獲利預期，或是其他意外、突發性的利空。

群益金融集團昨日舉辦2026年投資展望說明會，剖析全球經濟展望及台股投資趨勢。群益投顧表示，台灣是全球AI產業發展關鍵供應鏈，強勁基本面支撐指數持續上漲，台積電（2330）占指數權重達43%獨霸，台積電、鴻海、台達電、聯發科與廣達等權值股輪動上漲將帶動台股持續挑戰高點。

展望2026年，AI投資新策略包括：一、擁抱波動，控制風險；二、AI沒有國界，投資AI也沒有國界，可透過複委託、ETF進行投資；三、聚焦各族群／成長題材領先指標股表現，比指數漲跌有價值。

AI發展除硬體算力基礎建設持續提升，根據擴增法則，還需配合模型大小的擴大及訓練數據的增加，三者並非無限一直擴增，而是要適度適時地彼此搭配才能將AI效能有效率極大化，在AI的發展史過去如此，未來也將繼續如此。

明年全球產業發展仍然由AI帶領，台灣的高速網通設備、矽光產業將持續受惠全球AI基礎建設，代理型AI來臨將帶動工業電腦的邊緣運算及資訊服務業者推出更多AI產品，此外實體型AI實踐也將帶動台灣各式機器人、智慧眼鏡、無人機、以及自駕車出貨持續增加。

群益投顧精選出明年傳產具備競爭力的相關產業包括：一、半導體先進製程成長，特化需求大增；二、水資源；三、金融營建緩步回溫；四、散裝輪。

AI 台股
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

天下武功唯快不破 群益預估2026年台股挑戰3萬4、低點落這

台股重挫近700點 這檔鋰電池模組大廠報喜…逆勢強漲7.6%

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

台股「角落生物」變飆股！！

相關新聞

台股逾千億套牢賣壓蠢動 金管會：基本面仍穩健

全球股市上演「黑色星期二」，台股昨（18）日在外資大賣485.3億元下開低收低重挫691點、收26,756點，除跌破27...

興櫃股王鴻勁27日掛牌 競拍價飆到2,030.37…抽中可望現賺88萬

興櫃股王鴻勁股票將於27日轉上市，昨（18）日辦理競價拍賣，競拍得標加權平均價格為2,030.37元，總計競拍募得267...

台股何時止跌 盯三訊號

台股昨（18）日跳水回檔，市場賣壓出籠，投資人關注台股何時止跌。法人指出，台股短線何時止跌宜關注三個跡象：一、外資買盤何...

CoWoS鏈 營運向上

台積電3奈米持續暢旺，帶動2026年CoWoS產能擴產，摩根士丹利（大摩）表示，預計CoWoS產能明年將較原先預期增逾二...

就市論勢／晶圓代工、散熱 可留意

美眾院通過臨時撥款法案，結束史上最長43天政府「關門」，通過提供政府資金至2026年1月30日，讓聯邦政府重新「開門」，預期財政部迅速支出各項費用，市場將迎來資金式反彈，有望推升小型股收復前段時間跌幅。

群益：台股2026年挑戰34,000

群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊昨（18）日指出，AI晶片愈來愈強大，AI資本支出持續成長，2026年台股企業獲利預估成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。