群益：台股2026年挑戰34,000

群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊昨（18）日指出，AI晶片愈來愈強大，AI資本支出持續成長，2026年台股企業獲利預估成長21%，2027年獲利預估成長14%，預估樂觀情況下，台股2026年底前高點將挑戰34,000點。

至於低點暫估26,000點，可能原因是AI股提前反應完2027獲利預期，或是其他意外、突發性的利空。

群益金融集團昨日舉辦2026年投資展望說明會，剖析全球經濟展望及台股投資趨勢。群益投顧表示，台灣是全球AI產業發展關鍵供應鏈，強勁基本面支撐指數持續上漲，台積電（2330）占指數權重達43%獨霸，台積電、鴻海、台達電、聯發科與廣達等權值股輪動上漲將帶動台股持續挑戰高點。

展望2026年，AI投資新策略包括：一、擁抱波動，控制風險；二、AI沒有國界，投資AI也沒有國界，可透過複委託、ETF進行投資；三、聚焦各族群／成長題材領先指標股表現，比指數漲跌有價值。

AI發展除硬體算力基礎建設持續提升，根據擴增法則，還需配合模型大小的擴大及訓練數據的增加，三者並非無限一直擴增，而是要適度適時地彼此搭配才能將AI效能有效率極大化，在AI的發展史過去如此，未來也將繼續如此。

明年全球產業發展仍然由AI帶領，台灣的高速網通設備、矽光產業將持續受惠全球AI基礎建設，代理型AI來臨將帶動工業電腦的邊緣運算及資訊服務業者推出更多AI產品，此外實體型AI實踐也將帶動台灣各式機器人、智慧眼鏡、無人機、以及自駕車出貨持續增加。

群益投顧精選出明年傳產具備競爭力的相關產業包括：一、半導體先進製程成長，特化需求大增；二、水資源；三、金融營建緩步回溫；四、散裝輪。