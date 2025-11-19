CoWoS鏈 營運向上

台積電3奈米持續暢旺，帶動2026年CoWoS產能擴產，摩根士丹利（大摩）表示，預計CoWoS產能明年將較原先預期增逾二成，台廠相關供應鏈有望受惠。

其中包含主要的封裝測試廠日月光投控（3711）、京元電子，以及設備廠萬潤，IP（矽智財）廠的世芯-KY、創意等皆給予「優於大盤」評等。

大摩表示，繼輝達執行長黃仁勳拜訪尋求Rubin產能，以及台積電決定增加3奈米前端晶圓產能後，台積電計劃2026年底前將其CoWoS產能從原先預估的100kwpm（千片／每月）擴大20%以上。目前預期CoWoS產能將達到至少120-130kwpm。

大摩認為，此次額外產能增加對相關設備供應商將有一定程度帶動，尤其在股價方面為2025年表現較落後族群。其中萬潤為台積電主要CoWoS-S供應商，且還有CPO (共同封裝光學元件) 和延遲的倒裝晶片（flip-chip）訂單等其他驅動因素，以目前19倍估值計算，後續具有上行空間。