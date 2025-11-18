崴寶掛牌前大跌10.45％ 是否「破發」引發市場關注

臺灣證券交易所公告，崴寶（7744）採競價拍賣方式辦理承銷，於今（11/18）日順利完成，競拍得標加權平均價格為281.27元。

證交所表示，崴寶精密科技股份有限公司初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，崴寶公司辦理競價拍賣股數2,244仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於11月1日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格為264.10元、最高得標價格333.50元。

崴寶公開申購將於11月19日截止，承銷價280元、一人可申購1張，以崴寶18日興櫃均價305.87元計算，報酬率不到10％，且崴寶18日大跌10.45％收在最低點的298元，是否「破發」備受關注。

崴寶上市日期11月27日，上市前承銷股數981張， 證交所公布截至10日有50,636筆申購單，換算當前中籤率為1.9％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html