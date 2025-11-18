快訊

與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

興櫃股王轉上市申購現賺88萬元 改寫台股歷史「三高」新標竿

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣券交易所公告，興櫃股王鴻勁（7769）採競價拍賣方式辦理承銷，於今（11/18）日順利完成，競拍得標加權平均價格為2,030.37元，總計競拍募得267.96億元資金。鴻勁也創下台股史上競拍底標價格、公開承銷價格、IPO總募資金額「三高」的新標竿。

證交所表示，鴻勁精密股份有限公司初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，鴻勁辦理競價拍賣股數13,198仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於11月18日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格為1,930元、最高得標價格2,285元。

另鴻勁公開申購將於11月19日截止，承銷價1,495元、一人可申購1張，但門檻相當高需自備150萬可動用存款，以鴻勁18日興櫃均價2,381.81元計算，抽中現賺88.6萬元、報酬率將近60％。

鴻勁上市日期11月27日，上市前承銷股數3,299張，證交所公布截至18日早上開盤前，有73,228筆申購單，換算當前中籤率仍有4.5％，因申購門檻高，相較於中低價股中籤率不到2％，鴻勁則相對高很多；不過，鴻勁「吸金大法」攻勢猛烈，申購已經凍結1,094.75億元資金投入抽籤，而IPO承銷金額達49.32億元同樣無人能敵，遠勝禾榮科的17.05億，及去年星宇航空15.98億、康霈*14.4億的紀錄。

證交所 競拍
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

證交所董事會通過 富田電機與大東電業股票上市案

台股重挫近700點 這檔鋰電池模組大廠報喜…逆勢強漲7.6%

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

台股「角落生物」變飆股！！

相關新聞

台股跳水691點 金管會出面信心喊話：跌幅在亞股中間「韓跌更多」

台股大跌，金管會出面信心喊話，證期局副局長高晶萍表示，多數股市都下跌，台股跌幅在亞股中算中間，韓股跌得更多，目前台股基本...

外資賣超485億元…大拋0050 買超這檔記憶體代工居冠

台股18日重挫691.19點，收在26,756.12點，三大法人同步賣超，外資賣超485.38億元，統計外資買賣超個股發...

外資提款485億元！三大法人賣超710億元 殺聲隆隆竟有5檔漲停

AI巨頭輝達（NVIDIA）財報公布前，AI概念股蹲低觀望，衝擊18日台股開低走低，台積電（2330）1,400元整數關...

台積電最後一盤爆6996張賣單！股價收1405元、下跌40元 市值36.43兆

台股18日重挫，以26,756.12點收盤，重挫691.19點，權王台積電（2330）回測1,400元關卡，最後一盤爆6...

天下武功唯快不破 群益預估2026年台股挑戰3萬4、低點落這

群益金融集團於11月18日舉辦「2026年投資展望說明會」，由群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨...

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

台股18日重挫，指數終場收在最低26,756點，大跌691點，跌幅2.52%，成交量6,403億元，失守2萬7千大關，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。