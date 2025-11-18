天下武功唯快不破 群益預估2026年台股挑戰3萬4、低點落這

群益金融集團於11月18日舉辦「2026年投資展望說明會」，由群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢。隨著AI晶片越來越強大，AI資本支出持續成長，權值股的影響舉足輕重，2026年台股企業獲利預估成長21％，2027年獲利預估成長14％，群益投顧預估樂觀情況下，台股指數2026年底前高點將挑戰34,000點，低點暫估26,000點，可能的原因是AI股提前反應完2027獲利預期，或是其他意外、突發性的利空。

台灣是全球AI產業發展關鍵供應鏈，強勁的基本面支撐指數持續上漲，台積電（2330）占指數權重達43%獨霸，台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）與廣達（2382）合計占指數權重52.8％(截至11月10日)輪動上漲，將帶動台股指數持續挑戰高點。

半導體是AI成長關鍵，台積電領軍美國投資設廠壯大台灣半導體影響力，台灣科技產業因AI而升級，AI是投資主軸，AI各族群輪動，波段操作、價差操作各有期待。

展望2026年，AI投資新策略包括：

1. 擁抱波動，控制風險；

2. AI沒有國界，投資AI也沒有國界，可透過複委託、ETF進行投資；

3. 聚焦各族群/成長題材領先指標股表現，比指數漲跌有價值；

電子產業投資焦點─AI繼續主導金融市場

全球各大CSP業者持續擴大投資，AI算力需求持續大量投入各種訓練與推論模型，帶動伺服器量與質的成長，持續挹注緯創（3231）、神達（3706）、川湖（2059）等伺服器組裝與機櫃、滑軌相關公司商機。除了伺服器需求的增長，AI晶片的世代更迭更推動相關晶片需求持續暢旺，壟斷高階製程的台積電受惠尤大。而AI對記憶體的需求爆發，也進一步排擠對傳統IT記憶體的供給，因為價格彈性較大，帶動記憶體價格大漲，日月光投控（3711）、力成（6239）同步受惠高階封裝與記憶體需求爆發。

更高的算力代表更高的功率需求與散熱要求，台灣散熱模組廠商與伺服器ODM廠有長久合作關係，預期GB300 Cold Plate模組供應商仍以台灣業者為主，包括台達電、奇鋐（3017）等。GPUsever、ASIC sever需求持續增加，PCB全產業全面迎來升級趨勢，上游原物料玻纖布由E-glass升級至LDK/LDK2/LDK3/石英布，銅箔由RTF升級至HVLP2/HVLP3/HVLP4/HVLP5，CCL由M6升級至M7/M8/M9，PCB板層數則由10餘層上看至50餘層，或是使用HDI，故切入AI sever且擁有高階原物料/CCL/PCB製造技術的公司如南電（8046）、台光電（2383）、華通（2313）、博智（8155）、精成科（6191）將明顯受惠。

台積電CoWoS單月產能2024年第4季3.5萬片，預估2025年第4季約7萬片，年增100%，2026年第4季單月產能11萬片，年增57%。設備業尋求新題材，海外投資持續擴大，檢測要求持續增加，看好相關業者如聖暉*（5536）、精測（6510）、雍智科技（6683）。

群益投顧表示，AI發展除硬體算力基礎建設持續的提升外，根據擴增法則(Scaling Law)，還需配合模型大小的擴大及訓練數據的增加，三者並非無限一直擴增，而是要適度適時地彼此搭配才能將AI的效能有效率地極大化，在AI的發展史過去如此，未來也將繼續如此。過去幾年生成式AI(Generative AI)蓬勃發展，目前已進入代理型AI(Agentic AI)的時代，AI已經可以不用接受指令就自動替人類執行各項任務，再加上實體型AI(Physical AI)的陸續實踐，看好2026年全球產業發展仍然是由AI來帶領，台灣的高速網通設備、矽光產業將持續受惠全球的AI基礎建設，代理型AI的來臨將帶動工業電腦的邊緣運算及資訊服務業者推出更多AI產品，此外實體型AI的實踐也將帶動台灣各式機器人、智慧眼鏡、無人機、及自駕車等出貨持續增加。

群益投顧精選2026年傳產具備競爭力的相關產業：

1.半導體先進製程成長，特化需求大增：在全球人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)以及5G通訊技術的驅動下，半導體產業正經歷結構性的增長，並持續向先進製程節點推進。此趨勢帶動上游關鍵材料的龐大需求，先進製程需具備極高品質與高純度的特用化學品。重點股，新應材（4749）、台特化（4772）。

2.水資源：台灣不缺水但需要治水，永續是水資源的重要政策，政府已制定多項永續指標，包含自來水供水普及率、汙水處理率以及海水淡化廠等多項目標，政府將持續投入預算以達成目標，重點股，國統（8936）、雲豹能源（6869）。

3.金融營建緩步回溫：看好金融與營建獲利穩健成長及高現金殖利率概念。重點股，長虹（5534）、華固（2548）、華友聯（1436）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、玉山金（2884）。

4.散裝：新增訂單仍少、環保法規趨嚴提高拆船意願及降低船速，將成為散裝產業向上周期的主要驅動來源。重點股，裕民（2606）、新興（2605）、慧洋-KY（2637）。