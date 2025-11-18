證交所董事會通過 富田電機與大東電業股票上市案

台灣證券交易所今天召開董事會，通過富田電機與大東電業等2家公司股票申請上市案，其中富田電機將在創新板上市。

根據證交所提供資料，富田電機公司負責人張金鋒，資本額新台幣5.11億元，公司主要業務涵蓋工業用電動機（馬達）的設計與生產、電動載具馬達及動力系統之研發與製造，以及電動載具與工業馬達的性能測試驗證。

大東電業公司負責人林志明，資本額6億元，公司主要業務為電纜製造、加工、買賣及安裝工程。

大東電業去年12月曾送件申請股票上市，惟今年3月，大東電業以「基於整體業務及經營策略考量，在維護股東權益為最高原則前提下」為由，申請撤回申請股票上市案。之後公司重新遞件，11月7日獲得證交所有價證券上市審議委員會通過，今天再獲得證交所董事會核議通過。

2家公司上市案，後續將陳報主管機關。