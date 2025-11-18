台股大跌 金管會：跌幅在亞股居中、續關注國際變化

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

台股18日收盤大跌691.19點，收在26,756.12點，跌幅2.52%，成交量約6,404億元。與同時段亞洲主要股市相比，台股跌幅居中，日本下跌2.81%、韓國跌3.08%，香港跌1.67%，上海跌0.83%，新加坡跌0.48%，顯示區域市場普遍承壓。

基本面方面，金管會指出，114年截至10月底大盤本益比約23.32倍，現金殖利率達2.35%（含股票股利為2.43%），整體企業營收動能仍強，上市櫃公司前十月累計營收達40.09兆元，較去年同期成長12.51%，顯示企業體質與獲利能力並未明顯轉弱。

市場槓桿風險也維持穩健，截至11月17日信用交易「整戶擔保維持率」為176.92%，處於相對高檔，未見異常融資風險。

金管會強調，18日台股雖受國際股市連動影響出現較大波動，但整體基本面穩健，國內市場並無明顯變化，金管會將持續密切關注國際情勢及市場發展，維持金融市場穩定。

市場 台股
