台股跳水691點 金管會出面信心喊話：跌幅在亞股中間「韓跌更多」
台股大跌，金管會出面信心喊話，證期局副局長高晶萍表示，多數股市都下跌，台股跌幅在亞股中算中間，韓股跌得更多，目前台股基本面穩定，金管會也會持續關注國際股市及經濟情勢變化。
根據證期局統計，台股今天（11月18日）指數2萬6756點收盤，下跌691點，跌幅2.52％，成交量約6403億元，同時段(截至下午13:30) 亞洲主要股市狀況，新加坡跌0.48％、上海跌0.83％、香港跌1.67％、日本跌2.81％、韓國跌3.08％。
就基本面來看，台股截至今年10月底本益比約23.32倍，現金殖利率為2.35％，若加計股票股利為2.43％，國內上市櫃公司今年截至10月底累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51％。
至於整戶擔保維持率數字，截至昨日止，信用交易之整戶擔保維持率為176.92％。
