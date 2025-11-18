外資賣超485億元…大拋0050 買超這檔記憶體代工居冠

台股18日重挫691.19點，收在26,756.12點，三大法人同步賣超，外資賣超485.38億元，統計外資買賣超個股發現，賣超元大台灣50（0050）達12萬8,358張，高居單日賣超個股第一名，其次則是賣超華邦電（2344）92,467張，但竟買超力積電（6770）56,407張，居買超冠軍，其次是買超旺宏（2337）23,524張。

台股早盤以27,310.4點開出，下跌136.91點，權王台積電（2330）以1,435元開低走低，最後一盤爆6,996張賣單再拉低10元股價，終場收在18日最低的1,405元，險險守住1,400元關卡，大跌40元，跌幅2.77%，市值失守37兆元，下滑至36兆4,353億元，影響大盤指數約315點。

權王台積電重挫，拖累大盤指數收最低，以26,756.12點收盤，跌幅2.52%，三大法人大舉賣超710.31億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超485.38億元，投信賣超33.51億元；自營商賣超（合計）191.42億元，其中自營商（自行買賣）賣超37.64億元、自營商（避險）賣超153.78億元。

統計外資賣超前十名個股中，ETF占了5檔，除賣超0050最多之外，多檔高息ETF包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）等也都遭外資賣超，另外，華邦電居外資賣超第二名，台新新光金（2887）也遭外資賣超31,824張。

台積電守住1,400元關卡，收在1,405元，外資轉為賣超15,668張，但投信及自營商則是買超；鴻海（2317）也遭外資賣超8,250張，連四賣，投信賣超1,348張，自營商買超197張。