2026投資展望 群益投顧：AI引領台股續創新高

中央社／ 台北18日電

群益金融集團今天舉行2026年投資展望說明會，群益投顧總經理范振鴻看好「明年主軸還是AI」，包括台積電、鴻海、台達電、聯發科和廣達等台股市值前5大科技公司，合計包辦指數權重高達52.8%，已經過半，護國神山擴展成為「台灣AI中央山脈」，將引領台股明年續創新高。

針對台股近期回檔，尤其今天重跌691.19點，收在26756.12點，失守27000點大關，范振鴻表示，漲多整理很正常，現在不是看今天或明天的目標，他看好明年台股還有上漲空間，可望續創新高。

范振鴻分析，明年美國主要還是看降息，最近美股回檔，很大一部分原因就是12月降息的機率下降。但明年2月聯準會（Fed）有投票權的分行行長將改選超過一半，川普人馬可望掌握聯準會，而川普的目標就是降息，預期明年下半年美國有機會迎來較大幅度的降息，有利股市。

范振鴻認為，隨著AI晶片愈來愈強大，AI資本支出持續成長，台灣是全球AI產業發展的關鍵供應鏈。根據群益投信預估，2026年台股企業獲利預估成長21%，2027年獲利預估成長14%，排除其他意外或突發性利空，強勁的基本面有望支撐指數持續上漲。

至於投資方向，范振鴻表示「明年主軸還是AI」，可能呈現AI各族群輪動。他舉例分析，全球各大CSP（雲端服務供應商）持續擴大投資，AI算力需求持續大量投入各種訓練與推論模型，帶動伺服器量與質的成長，包括伺服器組裝、機櫃、滑軌等相關公司有望受惠。

其次，AI晶片的世代更迭推動相關晶片需求持續暢旺，壟斷高階製程的台積電受惠最大，另外AI對記憶體的需求爆發，排擠對傳統IT記憶體的供給，帶動記憶體價格大漲，還有更高算力代表更高的功率需求與散熱要求，散熱模組廠商將受惠。

AI 台股 群益
相關新聞

外資提款485億元！三大法人賣超710億元 殺聲隆隆竟有5檔漲停

AI巨頭輝達（NVIDIA）財報公布前，AI概念股蹲低觀望，衝擊18日台股開低走低，台積電（2330）1,400元整數關...

台積電最後一盤爆6996張賣單！股價收1405元、下跌40元 市值36.43兆

台股18日重挫，以26,756.12點收盤，重挫691.19點，權王台積電（2330）回測1,400元關卡，最後一盤爆6...

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

台股18日重挫，指數終場收在最低26,756點，大跌691點，跌幅2.52%，成交量6,403億元，失守2萬7千大關，台...

施羅德2026年十大預測：看多美股、亞洲科技股、黃金、可轉債、私募

施羅德投信18日發布明年十大投資預測指出，2026年仍看好風險資產，將在不確定中尋找確定性，持續看好美股及亞股；債市偏好...

台股重挫凶手竟是這兩個 分析師：股王創飆天價代表大盤仍是多頭

台股18日開低走低，盤中一度重挫逾600點，證券分析師認為，主要是市場在輝達（Nvidia）財報公布前趨向觀望，加上美國...

AI會泡沫嗎…台積電花這麼多錢、蓋那麼多的廠怎辦？專家：肯定比投資人更擔心

最近的全球AI相關個股跌跌不休，歐、美、日等地的避險基金、投資銀行紛紛出售AI相關個股的股票，原因都是這些投資專家及大眾擔憂：AI市場擴張太快、會如同網路產業初期，泡沫將至嗎？本篇直接就先來看全球AI

