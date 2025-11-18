2026投資展望 群益投顧：AI引領台股續創新高

群益金融集團今天舉行2026年投資展望說明會，群益投顧總經理范振鴻看好「明年主軸還是AI」，包括台積電、鴻海、台達電、聯發科和廣達等台股市值前5大科技公司，合計包辦指數權重高達52.8%，已經過半，護國神山擴展成為「台灣AI中央山脈」，將引領台股明年續創新高。

針對台股近期回檔，尤其今天重跌691.19點，收在26756.12點，失守27000點大關，范振鴻表示，漲多整理很正常，現在不是看今天或明天的目標，他看好明年台股還有上漲空間，可望續創新高。

范振鴻分析，明年美國主要還是看降息，最近美股回檔，很大一部分原因就是12月降息的機率下降。但明年2月聯準會（Fed）有投票權的分行行長將改選超過一半，川普人馬可望掌握聯準會，而川普的目標就是降息，預期明年下半年美國有機會迎來較大幅度的降息，有利股市。

范振鴻認為，隨著AI晶片愈來愈強大，AI資本支出持續成長，台灣是全球AI產業發展的關鍵供應鏈。根據群益投信預估，2026年台股企業獲利預估成長21%，2027年獲利預估成長14%，排除其他意外或突發性利空，強勁的基本面有望支撐指數持續上漲。

至於投資方向，范振鴻表示「明年主軸還是AI」，可能呈現AI各族群輪動。他舉例分析，全球各大CSP（雲端服務供應商）持續擴大投資，AI算力需求持續大量投入各種訓練與推論模型，帶動伺服器量與質的成長，包括伺服器組裝、機櫃、滑軌等相關公司有望受惠。

其次，AI晶片的世代更迭推動相關晶片需求持續暢旺，壟斷高階製程的台積電受惠最大，另外AI對記憶體的需求爆發，排擠對傳統IT記憶體的供給，帶動記憶體價格大漲，還有更高算力代表更高的功率需求與散熱要求，散熱模組廠商將受惠。