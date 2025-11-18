快訊

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

新股申購熱潮啟動 永豐金證券推智慧申購、助投資人輕鬆自動卡位　

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
新股申購熱潮啟動，永豐金證券推智慧申購，助投資人輕鬆自動卡位。12月31日前一次輕鬆開啟「DAWHO×大戶投」股票與網銀帳戶，享四重優惠。經濟日報製表
新股申購熱潮啟動，永豐金證券推智慧申購，助投資人輕鬆自動卡位。12月31日前一次輕鬆開啟「DAWHO×大戶投」股票與網銀帳戶，享四重優惠。經濟日報製表

普發1萬元陸續進帳，市場資金動能也持續增溫，台股今年在AI與科技雙引擎驅動下，投資人除了關注指數行情外，也積極參與年底「新股申購」熱潮，期盼透過抽籤機會再添進帳小確幸。

為落實普惠金融並打造更優質金融服務，券商科技領頭羊的永豐金證券聆聽用戶的需求，於今年重磅推出的「智慧申購」功能，解決股民因忙碌錯過抽籤時機的痛點。

近一波開放申購的新股中，半導體測試設備大廠鴻勁，挑戰台股史上最高IPO價，以每股承銷價1,495元掛牌上市受到矚目。其中，若以11月17日興櫃均價2,236.56元推算，價差可達逾74萬元，報酬近五成，成為年底前投資人熱議的高價新股。另外，受惠AI拉貨潮，機殼製造商崴寶掛牌上櫃，以其17日興櫃均價332.79元計算，較申購價約有5.28萬元的潛在價差，中籤潛在報酬率約18.85%，市場關注度同步升溫。

永豐金證券展現金融科技領域領導地位，持續深化用戶體驗，推出的智慧申購功能將股票抽籤流程自動化，使用者只要透過「大戶投APP」預先設定申購條件，並於交割帳戶內保留足額圈存款項，系統便會在符合條件時，自動代為執行新股抽籤，功能可連續運作達三個月不中斷，助投資人參與新股市場更便捷、更高效，不再錯過申購良機。

現在起，三步驟輕鬆啟動「智慧申購」。步驟一，打開大戶投APP，點選總覽的「股票抽籤」捷徑，再選擇「智慧申購」功能。步驟二，先簽署，再立即設定「申購金額上限」、「價差期待」、「張數設定」等多種條件。步驟三，決定由系統自動送出委託，或僅接收通知提醒，並於交割帳戶放足夠圈存款。

兩檔新股公開申購皆將在11月17日至19日進行，抽籤日訂為11月21日，申購除了備妥申購價款，另酌收申購處理費20元與中籤通知郵寄工本費50元，未中籤人或不合格的股票申購，券商將於抽籤日次一營業日將郵寄工本費（50元）及認購價款退回予申購人，申購處理費（20元）則不退回，永豐金證券也提醒，抽籤股票並非穩賺，仍須注意投資風險。

為回饋永豐金證券新用戶，12月31日前一次輕鬆開啟「DAWHO×大戶投」股票與網銀帳戶，享有優惠服務。第一，永豐金證券全新用戶享有總價值高達1,288元的專屬開戶回饋。第二，永豐銀行推限時疊加回饋，年底前完成「DAWHO×大戶投」交割戶綁定任務，符合資格再享限量新台幣500元回饋金。

股票 永豐金
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

國內外變動因素高 本周台股2萬7000-2萬8000震盪

財富管理論壇／永豐金證副總經理劉柏甫：數位財管更親民

E.L.F.快看！永豐金證券成為 SUPER JUNIOR 高雄官方指定合作金融夥伴

Super Junior明年高雄巨蛋唱2場！這天開賣快筆記

相關新聞

外資提款485億元！三大法人賣超710億元 殺聲隆隆竟有5檔漲停

AI巨頭輝達（NVIDIA）財報公布前，AI概念股蹲低觀望，衝擊18日台股開低走低，台積電（2330）1,400元整數關...

台積電最後一盤爆6996張賣單！股價收1405元、下跌40元 市值36.43兆

台股18日重挫，以26,756.12點收盤，重挫691.19點，權王台積電（2330）回測1,400元關卡，最後一盤爆6...

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

台股18日重挫，指數終場收在最低26,756點，大跌691點，跌幅2.52%，成交量6,403億元，失守2萬7千大關，台...

施羅德2026年十大預測：看多美股、亞洲科技股、黃金、可轉債、私募

施羅德投信18日發布明年十大投資預測指出，2026年仍看好風險資產，將在不確定中尋找確定性，持續看好美股及亞股；債市偏好...

台股重挫凶手竟是這兩個 分析師：股王創飆天價代表大盤仍是多頭

台股18日開低走低，盤中一度重挫逾600點，證券分析師認為，主要是市場在輝達（Nvidia）財報公布前趨向觀望，加上美國...

AI會泡沫嗎…台積電花這麼多錢、蓋那麼多的廠怎辦？專家：肯定比投資人更擔心

最近的全球AI相關個股跌跌不休，歐、美、日等地的避險基金、投資銀行紛紛出售AI相關個股的股票，原因都是這些投資專家及大眾擔憂：AI市場擴張太快、會如同網路產業初期，泡沫將至嗎？本篇直接就先來看全球AI

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。