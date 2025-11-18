新股申購熱潮啟動 永豐金證券推智慧申購、助投資人輕鬆自動卡位　

普發1萬元陸續進帳，市場資金動能也持續增溫，台股今年在AI與科技雙引擎驅動下，投資人除了關注指數行情外，也積極參與年底「新股申購」熱潮，期盼透過抽籤機會再添進帳小確幸。

為落實普惠金融並打造更優質金融服務，券商科技領頭羊的永豐金證券聆聽用戶的需求，於今年重磅推出的「智慧申購」功能，解決股民因忙碌錯過抽籤時機的痛點。

近一波開放申購的新股中，半導體測試設備大廠鴻勁，挑戰台股史上最高IPO價，以每股承銷價1,495元掛牌上市受到矚目。其中，若以11月17日興櫃均價2,236.56元推算，價差可達逾74萬元，報酬近五成，成為年底前投資人熱議的高價新股。另外，受惠AI拉貨潮，機殼製造商崴寶掛牌上櫃，以其17日興櫃均價332.79元計算，較申購價約有5.28萬元的潛在價差，中籤潛在報酬率約18.85%，市場關注度同步升溫。

永豐金證券展現金融科技領域領導地位，持續深化用戶體驗，推出的智慧申購功能將股票抽籤流程自動化，使用者只要透過「大戶投APP」預先設定申購條件，並於交割帳戶內保留足額圈存款項，系統便會在符合條件時，自動代為執行新股抽籤，功能可連續運作達三個月不中斷，助投資人參與新股市場更便捷、更高效，不再錯過申購良機。

現在起，三步驟輕鬆啟動「智慧申購」。步驟一，打開大戶投APP，點選總覽的「股票抽籤」捷徑，再選擇「智慧申購」功能。步驟二，先簽署，再立即設定「申購金額上限」、「價差期待」、「張數設定」等多種條件。步驟三，決定由系統自動送出委託，或僅接收通知提醒，並於交割帳戶放足夠圈存款。

兩檔新股公開申購皆將在11月17日至19日進行，抽籤日訂為11月21日，申購除了備妥申購價款，另酌收申購處理費20元與中籤通知郵寄工本費50元，未中籤人或不合格的股票申購，券商將於抽籤日次一營業日將郵寄工本費（50元）及認購價款退回予申購人，申購處理費（20元）則不退回，永豐金證券也提醒，抽籤股票並非穩賺，仍須注意投資風險。

為回饋永豐金證券新用戶，12月31日前一次輕鬆開啟「DAWHO×大戶投」股票與網銀帳戶，享有優惠服務。第一，永豐金證券全新用戶享有總價值高達1,288元的專屬開戶回饋。第二，永豐銀行推限時疊加回饋，年底前完成「DAWHO×大戶投」交割戶綁定任務，符合資格再享限量新台幣500元回饋金。