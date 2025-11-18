外資提款485億元！三大法人賣超710億元 殺聲隆隆竟有5檔漲停

AI巨頭輝達（NVIDIA）財報公布前，AI概念股蹲低觀望，衝擊18日台股開低走低，台積電（2330）1,400元整數關卡警報響起，鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）等指標股紛紛下挫，智邦（2345）、緯穎（6669）、台光電（2383）、華碩（2357）等也隨之走弱，並澆熄近期熱燒的華邦電（2344）、南亞科（2408）等記憶體族群多頭熱火，盤面類股全軍覆沒，僅倚靠被動元件與BBU等少數個股奮力抗空，終場大盤指數重挫691.19點，收在今日最低點26,756.12點，跌幅達2.51%，成交值放大至6,403.94億元。三大法人大舉賣超710.31億元。

盤面上，泛記憶體族群股價回落，但人氣不墜，力積電（6770）、華邦電成交量雙雙超過46萬大張，華邦電打開跌停、拉尾收斂跌幅，力積電更逆勢收高2.57%。此外，殺聲隆隆中，仍有浩鼎（4174）、環科（2413）、長園科（8038）、富榮綱（3115）、淳紳（4529）等五檔強收漲停。

統計三大法人18日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超485.38億元，投信賣超33.51億元；自營商賣超（合計）191.42億元，其中自營商（自行買賣）賣超37.64億元、自營商（避險）賣超153.78億元。

統計成交值超過百億元個股有12檔，股價僅力積電、國巨*（2327）、南亞收高，其餘皆跌。依序為：台積電595.24億元，股價跌2.77%、收1405元；南亞科311.88億元，股價跌3.6%、收160.5元；華邦電287.8億元，股價跌7.25%、收61.4元；鴻海173.67億元，股價跌2.54%、收230元；力積電167.12億元，股價漲2.57%、收35.9元；元大台灣50（0050）145.76億元，股價跌2.34%、收60.45元；國巨*140.5億元，股價漲1.1%、收229元；南亞138.24億元，股價漲1.42%、收57.3元；群聯（8299）124.9億元，股價跌7.36%、收1195元；台達電115.81億元，股價跌1.97%、收898元；世芯-KY（3661）111.33億元，股價跌9.97%、收3250元；聯發科107.17億元，股價跌4.88%、收1,170元。

統計成交量超過十萬張個股有12檔，泛記憶體族群人氣不墜，力積電、華邦電分奪人氣冠亞軍。依序為：力積電466,819張、華邦電463,907張；元大台灣50成交240,226張、南亞236,676張；國泰永續高股息（00878）202,396張，股價跌1.74%、收20.35元；南亞科191,806張；元大高股息（0056）182,118張，股價跌2.21%、收35元；主動統一台股增長（00981A）156,986張，股價跌3.96%、收15.03元；主動群益台灣強棒（00982A）149,996張，股價跌4.22%、收13.17元；旺宏（2337）143,503張，股價跌2.84%、收37.65元；華新（1605）120,666張，股價跌2.88%、收30.35元；群益台灣精選高息（00919）119,739張，股價跌1.03%、收21.24元。