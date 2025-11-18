台積電最後一盤爆6996張賣單！股價收1405元、下跌40元 市值36.43兆

台股18日重挫，以26,756.12點收盤，重挫691.19點，權王台積電（2330）回測1,400元關卡，最後一盤爆6,996張賣單再拉低10元股價，終場收在1,405元，下跌40元， 跌幅2.77%，市值失守37兆元， 下滑至36兆4,353億元， 影響大盤指數約315點。

台股早盤以27,310.4點開出， 下跌136.91點，台積電以1,435元開低走低，終場收在今日最低，險險守住1,400元關卡，以1,405元收盤，大跌40元，權王最後一盤再下殺，拖累大盤指數收最低，以26,756.12點收盤，跌幅2.52%。

證券分析師張陳浩表示，台股重挫的兩個因素是市場等待輝達（NVIDIA）財報的公布，且擔憂出現成長幅度趨緩的情況；另外就是川普重提台灣搶走晶片生意的談話， 引來市場疑慮，且受到川普談話的衝擊更大。

張陳浩強調，在台積電未止跌下，指數仍將持續修正， AI股也沒有表現機會，不過，可以採取分批往下買進布局台積電來操作， 若是台積電失守1,400元，更可視為買進的時點。