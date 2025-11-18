台股重挫難掩高價股火熱 信驊逆勢勁揚逾6%收6,500元
信驊（5274）18日不畏台股重挫走勢，股價逆勢上攻，盤中一度衝高至6,690元，終場收在6,500元，大漲380元、漲幅6.21%，寫下高價股中少數收紅的個股之一，成交量約809張，成交金額逾52億元，顯示高價電子股仍有資金進駐。
從盤中走勢來看，信驊早盤以6,000元平盤開出，買盤隨即湧入，股價一路震盪走高並攻上6,600元以上，高檔雖有獲利了結賣壓，但多頭籌碼支撐力道仍強，終場穩守6,500元之上。內外盤比重方面，外盤約占56%，顯示追價買盤積極。
市場人士指出，在大盤18日日線重挫逾690點、權值與AI指標股普遍走弱之際，信驊仍維持強勢表現，主要受惠中長期AI伺服器與高階晶片需求成長題材，投資人對其獲利動能與高價股稀有性仍抱持期待，因此成為資金抗跌避風港之一。
