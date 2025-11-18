快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

台股重挫難掩高價股火熱 信驊逆勢勁揚逾6%收6,500元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

信驊（5274）18日不畏台股重挫走勢，股價逆勢上攻，盤中一度衝高至6,690元，終場收在6,500元，大漲380元、漲幅6.21%，寫下高價股中少數收紅的個股之一，成交量約809張，成交金額逾52億元，顯示高價電子股仍有資金進駐。

從盤中走勢來看，信驊早盤以6,000元平盤開出，買盤隨即湧入，股價一路震盪走高並攻上6,600元以上，高檔雖有獲利了結賣壓，但多頭籌碼支撐力道仍強，終場穩守6,500元之上。內外盤比重方面，外盤約占56%，顯示追價買盤積極。

市場人士指出，在大盤18日日線重挫逾690點、權值與AI指標股普遍走弱之際，信驊仍維持強勢表現，主要受惠中長期AI伺服器與高階晶片需求成長題材，投資人對其獲利動能與高價股稀有性仍抱持期待，因此成為資金抗跌避風港之一。

信驊 高價股 AI
外資提款485億元！三大法人賣超710億元 殺聲隆隆竟有5檔漲停

AI巨頭輝達（NVIDIA）財報公布前，AI概念股蹲低觀望，衝擊18日台股開低走低，台積電（2330）1,400元整數關...

台積電最後一盤爆6996張賣單！股價收1405元、下跌40元 市值36.43兆

台股18日重挫，以26,756.12點收盤，重挫691.19點，權王台積電（2330）回測1,400元關卡，最後一盤爆6...

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

台股18日重挫，指數終場收在最低26,756點，大跌691點，跌幅2.52%，成交量6,403億元，失守2萬7千大關，台...

施羅德2026年十大預測：看多美股、亞洲科技股、黃金、可轉債、私募

施羅德投信18日發布明年十大投資預測指出，2026年仍看好風險資產，將在不確定中尋找確定性，持續看好美股及亞股；債市偏好...

台股重挫凶手竟是這兩個 分析師：股王創飆天價代表大盤仍是多頭

台股18日開低走低，盤中一度重挫逾600點，證券分析師認為，主要是市場在輝達（Nvidia）財報公布前趨向觀望，加上美國...

AI會泡沫嗎…台積電花這麼多錢、蓋那麼多的廠怎辦？專家：肯定比投資人更擔心

最近的全球AI相關個股跌跌不休，歐、美、日等地的避險基金、投資銀行紛紛出售AI相關個股的股票，原因都是這些投資專家及大眾擔憂：AI市場擴張太快、會如同網路產業初期，泡沫將至嗎？本篇直接就先來看全球AI

