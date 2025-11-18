台股重挫逾690點失守2萬7！台積電、聯發科齊跌 世芯慘鎖跌停

台股18日在權值股與高價AI股同步走弱下明顯承壓，加權指數一路震盪走低，終場大跌691.19點，收在26,756.12點，跌幅2.52%，成交值放大至約6,403億元，指數再度失守27,000點關卡。

權值龍頭台積電（2330）早盤開在1,435元，盤中始終無力翻紅，終場收跌40元、以1,405元作收，跌幅2.77%，單日成交量逾4.1萬張，成為拖累大盤的重要賣壓來源。

IC設計龍頭聯發科（2454）同樣遭到調節，股價由開盤的1,220元一路走弱，收盤報1,170元，下跌60元、跌幅4.88%，成交量近9,000張，顯示高價股在市場情緒轉趨謹慎下，賣壓明顯增加。

AI概念指標股世芯-KY（3661）則成為今日盤面重災區，早盤開出3,560元後即一路走低，終場鎖在跌停3,250元，大跌360元、跌幅高達9.97%，成交量逾3,300張，高檔獲利了結與評價修正壓力集中宣洩。

法人指出，在國際科技股回檔、資金風險偏好降溫背景下，台股高價半導體與AI族群成為主要調節標的，短線指數波動加劇，不過相關個股中長期受惠AI與先進製程趨勢未變，後續仍須觀察外資動向及產業基本面變化對台股走勢的影響。