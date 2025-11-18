台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

台股18日重挫，指數終場收在最低26,756點，大跌691點，跌幅2.52%，成交量6,403億元，失守2萬7千大關，台積電（2330）終場下跌40元，收1,405元。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有世芯-KY（3661）、聯鈞（3450）、智邦（2345）、華碩（2357）、文曄（3036）、立碁（8111）、雙鴻（3324）、群聯（8299）、京元電子（2449）、高技（5439）等。

觀察盤面上權值股呈現跌多漲少，台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）等電子權值全數下跌，部分資金轉入中信金（2891）、萬海（2615）等傳產股，顯示市場情緒較為保守，避險氛圍濃厚。

統一投顧表示，市場對12月降息持保留看法，另外Michael Burry提出AI資料中心折舊低估，導致美科技股普遍回檔。台灣基本面強勁、市場普遍預期正向看待輝達財報，另外鴻海本周科技日將宣布與 OpenAI合作等題財，預期台股短線維持高檔震盪。目前台股加權指數尚未站回短期均線，短線技術指標將回落低檔區，今日可能提前反應台指期結算。

法人表示，後市㇐樣先觀看指數能否快速站回支撐以及美股走勢是否止穩，短線則是先靜待周三美股盤後輝達（NVIDIA）財報，是否有機會激勵美股科技股回穩，至於加權指數則是先以漲多回測看待，而在量縮修正過程中建議先嚴控持股水位。

另外現階段盤面強弱勢股較為分明，趁機調整持股汰弱留強也是不錯的時間點，後續族群仍可以留意PCB、記憶體、AI 伺服器、製鞋等。