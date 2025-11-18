快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

台股18日重挫，指數終場收在最低26,756點，大跌691點，跌幅2.52%，成交量6,403億元，失守2萬7千大關，台積電（2330）終場下跌40元，收1,405元。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有世芯-KY（3661）、聯鈞（3450）、智邦（2345）、華碩（2357）、文曄（3036）、立碁（8111）、雙鴻（3324）、群聯（8299）、京元電子（2449）、高技（5439）等。

觀察盤面上權值股呈現跌多漲少，台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）等電子權值全數下跌，部分資金轉入中信金（2891）、萬海（2615）等傳產股，顯示市場情緒較為保守，避險氛圍濃厚。

統一投顧表示，市場對12月降息持保留看法，另外Michael Burry提出AI資料中心折舊低估，導致美科技股普遍回檔。台灣基本面強勁、市場普遍預期正向看待輝達財報，另外鴻海本周科技日將宣布與 OpenAI合作等題財，預期台股短線維持高檔震盪。目前台股加權指數尚未站回短期均線，短線技術指標將回落低檔區，今日可能提前反應台指期結算。

法人表示，後市㇐樣先觀看指數能否快速站回支撐以及美股走勢是否止穩，短線則是先靜待周三美股盤後輝達（NVIDIA）財報，是否有機會激勵美股科技股回穩，至於加權指數則是先以漲多回測看待，而在量縮修正過程中建議先嚴控持股水位。

另外現階段盤面強弱勢股較為分明，趁機調整持股汰弱留強也是不錯的時間點，後續族群仍可以留意PCB、記憶體、AI 伺服器、製鞋等。

台股 台積電
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台股「角落生物」變飆股！！

台股重挫凶手竟是這兩個 分析師：股王創飆天價代表大盤仍是多頭

AI會泡沫嗎…台積電花這麼多錢、蓋那麼多的廠怎辦？專家：肯定比投資人更擔心

台積電ADR跌1% 較台北交易溢價21.6%

相關新聞

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

台股18日重挫，指數終場收在最低26,756點，大跌691點，跌幅2.52%，成交量6,403億元，失守2萬7千大關，台...

AI會泡沫嗎…台積電花這麼多錢、蓋那麼多的廠怎辦？專家：肯定比投資人更擔心

最近的全球AI相關個股跌跌不休，歐、美、日等地的避險基金、投資銀行紛紛出售AI相關個股的股票，原因都是這些投資專家及大眾擔憂：AI市場擴張太快、會如同網路產業初期，泡沫將至嗎？本篇直接就先來看全球AI

台股重挫凶手竟是這兩個 分析師：股王創飆天價代表大盤仍是多頭

台股18日開低走低，盤中一度重挫逾600點，證券分析師認為，主要是市場在輝達（Nvidia）財報公布前趨向觀望，加上美國...

施羅德2026年十大預測：看多美股、亞洲科技股、黃金、可轉債、私募

施羅德投信18日發布明年十大投資預測指出，2026年仍看好風險資產，將在不確定中尋找確定性，持續看好美股及亞股；債市偏好...

台股跌破2萬7千大關！權值股綠油油 台積電打1,400元保衛戰

台股18日開盤指數下跌137點，開盤指數為27,310點，隨後持續走低，盤中最低一度達26,884點，重挫逾500點，一...

美債及殖利率微跌！辣媽示警「雖然收高但仍有2利空」：等周四非農出爐

週一美國公債殖利率下滑，10年期美債殖利率下跌逾1個基點至4.135%；2年期公債殖利率微跌、下滑不到1個基點至3.608%；30年期公債殖利率同樣下跌逾1個基點至4.734%。 儘管週一開盤時遭遇不利因素、壓抑漲勢，美債仍成功收高。不利因素包含：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。