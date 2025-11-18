快訊

施羅德2026年十大預測：看多美股、亞洲科技股、黃金、可轉債、私募

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

施羅德投信18日發布明年十大投資預測指出，2026年仍看好風險資產，將在不確定中尋找確定性，持續看好美股及亞股；債市偏好新興市場當地貨幣債；看好黃金、替代能源及私募資產。

施羅德已是第13年提出次年的投資預測，預測準確率超過五成，去年準確率更高達九成。施羅德亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子（Keiko Kondo）來台指出，第一項預測是看好美股。美國企業獲利持續支撐股市，但市場過熱跡象開始出現，波動也會擴大，投資人可以尋找七雄以外的投資機會。

第二項預測是做多亞洲科技股。近藤敬子指出，在人工智慧（AI）方面，台灣扮演重要角色。由於AI可望加速滲透，有望帶動亞洲科技股。第三是看好歐洲價值股，尤其是銀行及工業類股，可望受惠於強勁基本面及財政順風。

第四個預測是做多全球可轉換公司債。近藤敬子表示，可轉債具備先天結構的不對稱性，可掌握81%的股市上行潛力，但僅承擔60%的下檔風險。第五是美國羅素2000指數可望優於美國非投資等級債，因為美國小型股獲利潛力高，但非投等債的利差已緊俏。

第六是美元表現可望優於歐元，近藤敬子指出，川普政策難以預測，加上避險成本下降，將使資金流出美國。第七項為看好新興市場當地貨幣債，將持續受惠於估值有吸引力及資金持續流入。

至於其他資產，近藤敬子指出，第八是做多黃金，因為黃金即使偏貴，但仍可繼續受惠於需求加速。第九為看好替代能源，將受惠於用電快速攀升推動能源供應擴張。第十項是做多私募資產。私募資產報酬具韌性，在危機時展現抗跌力，需求也持續成長。

