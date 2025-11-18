快訊

台股重挫凶手竟是這兩個 分析師：股王創飆天價代表大盤仍是多頭

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股18日開低走低，盤中一度重挫逾600點，證券分析師認為，主要是市場在輝達（Nvidia）財報公布前趨向觀望，加上美國總統川普再重提被台灣搶走晶片生意，兩個因素衝擊台股大跌，不過，分析師強調，股王信驊在台股下挫時仍頻頻創高，「代表大盤仍是多頭」，而且，輝達財報公布後可能「利空出盡」的機率高；他點名包括權王台積電（2330）、記憶體、被動元件等可以分批往下買進布局。

美國總統川普重提晶片生意輸給台灣一事，他表示，台灣現在幾乎生產製造100%的晶片，這實在很丟臉，但好消息是，它們即將回流到美國生產製造，美國預計在接下來的幾年內取得很大部分的晶片市場；川普認為，美國可能在很短的時間內生產世界上大多數的晶片。

川普一席話，加上市場等待輝達財報的公布，成為台股18日重挫的兩大因素，指數早盤以27,310.4點開出，下跌136.91點，台積電以1,435元開低，一度下滑至1,405元，大跌40元，盤中影響大盤指數約277點，盤面上以被動元件股的表現抗跌。

集中市場大盤指數開低走低，一度下探至26,789.37點，重挫657.94點；櫃買市場也是開低，雖一度翻紅至256.25點，但不敵賣壓再往下翻黑，一度下滑至250.8點，不過，股王信驊（5274）卻成為多頭指標，早盤以6,000元開低走高翻紅，一度衝達6,690元，再創歷史新高價，盤中漲幅逾5%。

證券分析師張陳浩表示，台股重挫之下，股王信驊挾著基本面、籌碼面等題材仍持續創下歷史高點，代表在指數陷入修正時，大盤仍是多頭；他強調，在台積電未止跌下，指數仍將持續修正，AI股也沒有表現機會。

張陳浩認為，台股重挫的兩個因素是市場等待輝達財報的公布，且擔憂出現成長幅度趨緩的情況；另外就是川普重提台灣搶走晶片生意的談話，引來市場疑慮，且受到川普談話的衝擊更大。

不過，張陳浩表示，目前看來，輝達財報數字公布後，可能出現成長幅度趨緩的情況，不過，在市場已預期且先行反應之下，有可能反而出現利空出盡的機率高。

張陳浩強調，預估11月大盤將處於修正走勢，現階段的持股比重不要太高，不過，包括記憶體的南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）；被動元件的國巨（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、蜜望實（8043）、信昌電（6173）、日電貿（3090）等；還有台積電，可以採取分批往下買進的方式來布局。

