多頭不願追價 台股一度大跌657點至26,789點 逼近馬其諾防線26,764點

美股四大指數17日全數收黑，且以費半指數下跌1.5%跌幅最重，也拖累台股18日開低走低，盤中一度大跌657點至26,789點，已經逼近馬其諾防線—10月14日大量區低點26,764點。台積電（2330）盤中最低下跌40元至1,405元，也面臨1,400元保衛戰。

永豐期貨指出，上周五夜盤的劇烈震盪從跌破27,000點一路被急拉至27,500點，可謂是比遊戲還刺激，這種走勢本質上反映外資在匯率風險升高與政策不確定下的大幅部位調整，而周一開盤後依然呈現震盪整理，指數深陷泥沼主要原因就在於市場處於消息前夕的全面觀望。

傳言中的關稅政策即將出爐讓電子與出口權值股都有壓力，外資在尚未看到最終版本前不願加碼，僅以部位微調應對；同時這幾天沸沸揚揚的匯率問題再次浮上檯面，使新台幣短線走勢成為市場最忌諱的黑天鵝，任何風吹草動都足以讓外資按下暫停鍵。

永豐期貨表示，在關稅與匯率兩大不確定性持續交錯的情況下，多頭追價意願自然薄弱，只能被迫以震盪方式等待變數落地，而資金縮手導致盤勢呈現上下不願突破的悶局，短線就算反彈也多半缺乏續航力，這種被政策壓著打的盤型仍需要等明確結論才能重回趨勢。