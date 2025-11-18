AI會泡沫嗎…台積電花這麼多錢、蓋那麼多的廠怎辦？專家：肯定比投資人更擔心

最近的全球AI相關個股跌跌不休，歐、美、日等地的避險基金、投資銀行紛紛出售AI相關個股的股票，原因都是這些投資專家及大眾擔憂：AI市場擴張太快、會如同網路產業初期，泡沫將至嗎？本篇直接就先來看全球AI晶片製造龍頭－台積電（2330）面對AI是否泡沫的因應之道。

為了因應成長快速、眾多雲端服務供應商（CSP）搶先卡位的AI商機，日前有媒體預測明年之後，台積電還可能會再蓋12個廠。現在小散戶最擔心：台積電花了這麼多的錢、蓋了這麼多的廠，萬一AI產業泡沫化該怎麼辦？

問客戶的客戶

別擔心！之前台積電的魏董針對外界對於AI需求是否為泡沫、如何掌握AI需求動向一事，回答得很妙，他表示：現在台積電會與「客戶的客戶」溝通討論，這是以前沒有做過的事，可以從中了解客戶如何看待AI的應用及功能，有助於台積電對相關營運的資本支出（例如研發、擴廠）、景氣預估、需求真實度...做出正確的判斷。畢竟蓋一座晶圓廠可是要耗資數百億美元，台積電肯定比投資人更注意、更擔心AI產業會不會熱過頭了？

也難怪前一陣子，Open AI執行長魏特曼秘密訪台，其中之一的行程就是拜訪台積電高層，想必魏董已經抓住機會，好好地與這位當今AI產業的指標人物 talk、talk AI產業的未來發展；輝達執行長黃仁勳趕著來參加台積電的運動會，其實也是來請求台積電，能多分一點晶圓產能給輝達。

讓對手也承擔風險

至此看來，AI產業似乎還沒有到台積電高層覺得擔憂的地步。然而，台積電過去也不是沒有經歷過預測景氣失準、過度擴廠的例子。所以這次台積電面對當前訂單接到來不及蓋廠（特斯拉甚至揚言自己來蓋）、卻也令人擔心的AI商機會不會是泡沫時，內部必定已經開始有所防備計畫。

例如前一陣子各家媒體都提到：過去台積電只會隔個幾年才全面調漲價格，但是現在卻傳出罕見地通知客戶，將從明年開始，連續4年調漲所有先進製程的價格。

一方面是因應原物料、人力、海外擴廠等成本上升，但其實更大的原因可能是台積電希望「以價制量」，讓部分的客戶訂單能少許地轉移到三星、英特爾等競爭對手身上，分散一點自己在AI產業過度擴張的可能風險。

穩穩賺才是王道

「寧可少賺一點，也要維持穩穩地賺」...這一直都是台積電的經營哲理。

此外，晶圓代工的先進製程因為技術專精、單一特殊等緣故，所以不像其他產業的訂單能隨來隨做，先進製程技術的客戶合作與訂單早在一、兩年前就已經陸續敲定。所以當台積電的魏董最近在運動會上提到未來每年的營收都會繼續創下新高，就可以知道在這一波AI個股股價修正的情況下，台積電的股東們還是可以睡個好覺的！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。