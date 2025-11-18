快訊

台股跌破2萬7千大關！權值股綠油油 台積電打1,400元保衛戰

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

台股18日開盤指數下跌137點，開盤指數為27,310點，隨後持續走低，盤中最低一度達26,884點，重挫逾500點，一舉跌破2萬7千大關。台積電（2330）下跌30元，大打1,400元保衛戰。

觀察盤面上權值股呈現跌多漲少，台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）等電子權值全數下跌，部分資金轉入中信金（2891）、萬海（2615）等傳產股，顯示市場情緒較為保守，避險氛圍濃厚。

市場對12月降息持保留看法，另外Michael Burry提出AI資料中心折舊低估，導致美科技股普遍回檔。目前台股加權指數尚未站回短期均線，短線技術指標將回落低檔區，今日可能提前反應台指期結算。

法人表示，後市㇐樣先觀看指數能否快速站回支撐以及美股走勢是否止穩，短線則是先靜待周三美股盤後輝達財報，是否有機會激勵美股科技股回穩，至於加權指數則是先以漲多回測看待，而在量縮修正過程中建議先嚴控持股水位。

另外現階段盤面強弱勢股較為分明，趁機調整持股汰弱留強也是不錯的時間點，後續族群仍可以留意PCB、記憶體、AI伺服器、製鞋等。

