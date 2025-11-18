大盤跌破2萬7千點 避險基金關帳賣壓湧現

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股18日開低走低，大盤指數10點47分左右跌破2萬7千點寬卡，電子及傳產類股都未能持穩，法人表示，國際的避險基金在11月出現關帳賣壓，台股及美股都出現獲利了結導致拉回，短線籌碼有待沈澱整理，因AI需求未減，持股比例不高投資人可伺機布局，年底的作帳行情仍可期待。

群益投顧董事長蔡明彥表示，觀察台積電（2330）在11月初股價顯露疲軟，來自外資賣壓加大，雖基本面仍佳，但一些避險基金在11月關帳，出現獲利賣壓而拉低大盤指數；不過，從上市櫃公司2026年獲利年增率可上看20%，即使美國聯準會12月降息出現雜音，但明年降息機率仍高之下，基本面與資金面仍有利台股再顯榮景。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德指出，隨著年底將近、資金輪動加快，短線市場震盪加劇。

儘管如此，這並不代表多頭趨勢已結束，在AI前景仍受市場高度青睞、美國科技巨頭財報表現強勁的背景下，2026年行情依然值得期待，目前持股水位較低或空手的投資人可以利用短期大盤拉回之際，逢低布局俱備長線成長趨勢題材的企業；AI供應鏈仍是亮點，廠商甚至資本市場都需要更靈活因應。投資人可視己身風險承受度，不妨適度搭配台股主動式ETF透過專業經人靈活選股，迎接2026年另一個多頭行情的來臨。

台股 美國聯準會
