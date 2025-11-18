比特幣失守9.2萬美元、第4季還有聖誕行情？專家：關注二指標

比特幣18日續跌到9.1萬美元，年初迄今已變成負成長2.5％，第4季還有「聖誕行情」嗎？投資人該逢低加碼還是逃命？HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，季節性來看，第4季通常較為樂觀，但能否逆轉跌勢主要仍取決於宏觀經濟環境，建議投資人可關注美國10年期公債殖利率及比特幣現貨ETF的資金流向等二關鍵指標，投資策略上選擇分批布局與分批調節為宜。

彭云嫻表示，從季節性來看，市場確實有機會迎來傳統第4季較為樂觀的「聖誕行情」。在每年聖誕節到新年期間，市場因資金回流、投資情緒偏正向，往往會出現一段相對平穩的上行走勢，這股情緒也可能蔓延到加密貨幣市場，為比特幣帶來短期支撐。

然而，真正決定市場是否反轉的力量仍來自宏觀經濟環境，特別是12月是否降息，即便降息成真，其原因同樣重要，如果降息反映的是經濟疲弱，市場情緒反而可能更趨保守，資金在環境未明朗前仍會偏向觀望。

此外，彭云嫻也建議投資人關注兩項指標，一是全球資金的風向球——美國10年期公債殖利率，這項指標代表全球資金成本，也是市場風險偏好的核心溫度計。當殖利率趨於穩定並開始回落，意味著避險需求正逐漸降溫，市場進入相對寬鬆的階段。在這樣的環境下，資金才可能重新從防禦型資產移向比特幣等高波動市場，為價格帶來回升動能。

另一個關鍵指標是比特幣現貨ETF的淨流入與淨流出。11月13日曾出現約8.7億美元的單日大幅淨流出，顯示當時機構普遍選擇降低風險部位，若後續能看到資金重新回到連續淨流入狀態，將成為市場回穩的明確訊號，代表大型機構重新啟動布局意願，而這通常會帶動市場情緒全面改善。

彭云嫻提醒，在高度不確定的市場環境下，最該避免的就是單筆重押，以策略而言，分批布局與分批調節部位仍是相對穩健的方式，不僅能平均成本，也能降低短線波動對整體資產的影響。

同時，現階段投資人宜以現貨為主，保持資金彈性，降低因短期行情震盪所帶來的壓力，清晰的資金控管與穩健心態，將是穿越波動期最可靠的方式，且不建議在當前流動性偏弱的環境中使用高槓桿工具，因為市場稍有波動便可能引發連鎖式清算，使風險成倍放大。