快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

比特幣失守9.2萬美元、第4季還有聖誕行情？專家：關注二指標

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

比特幣18日續跌到9.1萬美元，年初迄今已變成負成長2.5％，第4季還有「聖誕行情」嗎？投資人該逢低加碼還是逃命？HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，季節性來看，第4季通常較為樂觀，但能否逆轉跌勢主要仍取決於宏觀經濟環境，建議投資人可關注美國10年期公債殖利率及比特幣現貨ETF的資金流向等二關鍵指標，投資策略上選擇分批布局與分批調節為宜。

彭云嫻表示，從季節性來看，市場確實有機會迎來傳統第4季較為樂觀的「聖誕行情」。在每年聖誕節到新年期間，市場因資金回流、投資情緒偏正向，往往會出現一段相對平穩的上行走勢，這股情緒也可能蔓延到加密貨幣市場，為比特幣帶來短期支撐。

然而，真正決定市場是否反轉的力量仍來自宏觀經濟環境，特別是12月是否降息，即便降息成真，其原因同樣重要，如果降息反映的是經濟疲弱，市場情緒反而可能更趨保守，資金在環境未明朗前仍會偏向觀望。

此外，彭云嫻也建議投資人關注兩項指標，一是全球資金的風向球——美國10年期公債殖利率，這項指標代表全球資金成本，也是市場風險偏好的核心溫度計。當殖利率趨於穩定並開始回落，意味著避險需求正逐漸降溫，市場進入相對寬鬆的階段。在這樣的環境下，資金才可能重新從防禦型資產移向比特幣等高波動市場，為價格帶來回升動能。

另一個關鍵指標是比特幣現貨ETF的淨流入與淨流出。11月13日曾出現約8.7億美元的單日大幅淨流出，顯示當時機構普遍選擇降低風險部位，若後續能看到資金重新回到連續淨流入狀態，將成為市場回穩的明確訊號，代表大型機構重新啟動布局意願，而這通常會帶動市場情緒全面改善。

彭云嫻提醒，在高度不確定的市場環境下，最該避免的就是單筆重押，以策略而言，分批布局與分批調節部位仍是相對穩健的方式，不僅能平均成本，也能降低短線波動對整體資產的影響。

同時，現階段投資人宜以現貨為主，保持資金彈性，降低因短期行情震盪所帶來的壓力，清晰的資金控管與穩健心態，將是穿越波動期最可靠的方式，且不建議在當前流動性偏弱的環境中使用高槓桿工具，因為市場稍有波動便可能引發連鎖式清算，使風險成倍放大。

市場 比特幣
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

聯準會理事華勒：就業市場疲弱 支持連三度降息

《富爸爸》作者死抱比特幣！網酸「對散戶風險大」：韭菜爸爸

2025 Yahoo 財經高峰會：AI變局開啟金融新時代

美降息機率降 債市承壓、三大債市淨流入降溫

相關新聞

AI會泡沫嗎…台積電花這麼多錢、蓋那麼多的廠怎辦？專家：肯定比投資人更擔心

最近的全球AI相關個股跌跌不休，歐、美、日等地的避險基金、投資銀行紛紛出售AI相關個股的股票，原因都是這些投資專家及大眾擔憂：AI市場擴張太快、會如同網路產業初期，泡沫將至嗎？本篇直接就先來看全球AI

美債及殖利率微跌！辣媽示警「雖然收高但仍有2利空」：等周四非農出爐

週一美國公債殖利率下滑，10年期美債殖利率下跌逾1個基點至4.135%；2年期公債殖利率微跌、下滑不到1個基點至3.608%；30年期公債殖利率同樣下跌逾1個基點至4.734%。 儘管週一開盤時遭遇不利因素、壓抑漲勢，美債仍成功收高。不利因素包含：

台股續弱！早盤一度跌逾320點 台積電開盤下跌10元、最低來到1,425元

台股18日開盤指數下跌137點，開盤指數為27,310點；隨後持續走低，盤中最低一度達27,126點，下跌逾320點。台...

輝達財報公布在即 外資上周拋售台股29.4億美元

美股第3季財報發布步入尾聲，市場屏息靜待全球AI龍頭輝達財報揭曉，中國信託投信表示，觀察上週資金流向，新興亞股淨流出45...

台股跌破2萬7千大關！權值股綠油油 台積電打1,400元保衛戰

台股18日開盤指數下跌137點，開盤指數為27,310點，隨後持續走低，盤中最低一度達26,884點，重挫逾500點，一...

境內基金總規模突破10.9兆元創新高 統一投信年規模成長王二連霸

台股三年多頭行情帶動國內基金公司規模節節攀升。投信投顧公會統計至10月底，全體37家投信公司公募基金總規模正式超過10....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。