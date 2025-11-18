台股回檔5% 法人：伺機布局AI是首選

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股指數從28,500點起算至18日低點回檔約5%，月K線首度收黑，後續有待觀察。永豐投顧表示，AI發展仍有長線趨勢，但進入調整期，投資人還是應該長線布局，績優股回檔可以從容買進。另外資金短期往傳產股發展，注意應股價變化，不宜久抱。

永豐投顧表示，台股長黑跌破月線與整理區間，打破多空僵局，雖然短期不利，但是也讓短線客退場。美股科技股近期重跌，主要還是在財報訊息揭露後，市場對於AI萬馬奔騰式的擴張提出質疑，於是高槓桿的擴張出現修正，業務進度延遲的股價大跌，以上調整有利長線趨勢。

相較於其他AI公司，輝達財力足、獲利豐，輝達將公布財報，過去財報雖然能優於分析師預期，但是市場往往提前反應，而如今美國科技股回檔，已經壓低市場期待，有利股價反映基本面。

