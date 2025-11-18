快訊

美債及殖利率微跌！辣媽示警「雖然收高但仍有2利空」：等周四非農出爐

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
10年期美債殖利率下跌逾1個基點至4.135%。路透
美債殖利率稍微滑落 週四即將公佈非農就業報告

週一美國公債殖利率下滑，10年期美債殖利率下跌逾1個基點至4.135%；2年期公債殖利率微跌、下滑不到1個基點至3.608%；30年期公債殖利率同樣下跌逾1個基點至4.734%。

儘管週一開盤時遭遇不利因素、壓抑漲勢，美債仍成功收高。不利因素包含：

亞馬遜（Amazon.com Inc.）啟動150億美元的公司債發行，是2022年以來首度發行美元計價債券，引發市場籌碼移轉壓力。

紐約州製造業指數意外回升至一年高點，顯示經濟仍具韌性。

然而，美債依舊在盤中回穩並小幅收高。

市場長線展望

摩根士丹利利率策略團隊指出，他們預估：2026年中，10年期美債殖利率可能降至3.75%；若情境更為樂觀，甚至可能看到2.40%。(即使再有聲望的機構，都可能預測錯誤，僅供參考就好)

美國政府重啟

川普上週已簽署撥款法案，正式結束長達43天、史上最久的政府關門。政府停擺期間，投資人面臨長達數週的經濟數據「黑暗期」。

其中最受矚目的是9月非農就業報告（NFP），將於週四由美國勞工統計局公布，這是政府停擺期間首份被延遲的主要經濟數據。

聯準會理事 Christopher Waller(目前被認為是下一屆聯準會主席的熱門人選) 週一表示，他關注的焦點仍是勞動市場，並支持在12月會議上再次降息。

他指出：「我並不擔心通膨會重新加速或通膨預期大幅上升。在連續數月的疲軟後，勞動市場仍偏弱，因此無論本週或未來幾週的數據如何，都不太可能改變我認為應再次降息的看法。」

先等週四非農就業報告出爐吧！才是結束盲飛的開始！

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

