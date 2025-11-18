台股續弱！早盤一度跌逾320點 台積電開盤下跌10元、最低來到1,425元

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股18日開盤指數下跌137點，開盤指數為27,310點；隨後持續走低，盤中最低一度達27,126點，下跌逾320點。台積電（2330）開盤價1,435元開出，下跌10元。

統一投顧表示，聯準會理事華勒周一表示支持在央行12月會議上再次降息，他對勞動力市場和招聘速度急劇放緩感到擔憂。市場屏息以待輝達財報，同時評估估值偏高的板塊，調節風險資產。

周一美股四大指數全面下跌，台積電ADR下跌0.99%。台指期夜盤收盤指數為27,175點，今台股技術面位於超跌區，觀察收盤支撐力道，建議營運展望佳股無需受情緒面干擾。

因應AI對電力龐大需求，並順應全球ESG趨勢，輝達有意在台大量導入氫燃料電池，將從台灣總部首發，隨輝達後續要在台灣打造AI資料中心，用電需求龐大，氫燃料電池有望扮演要角。氫燃料電池的主要優點包括高效率、零排放、應用多樣化等，更重要的是加氫時間只需三至五分鐘，比電池充電更快。業界看好，引爆新一波商機，台達電（2308）、中興電（1513）、康舒（6282）、高力（8996）等可望受惠。

TrendForce 11/17指出，2026年宏觀經濟維持疲軟，地緣政治與通膨持續干擾消費市場表現，而記憶體進入強勁上升循環，導致整機成本上揚，迫使終端定價上調，衝擊消費市場。此外，若記憶體供需失衡加劇，或終端售價上調幅度超出預期，生產出貨預測仍有進一步下修風險。

技術面來看，台股周一量縮反彈開高走低，收盤未站上短期均線。技術指標KD向下延伸，MACD綠柱體明顯放大，籌碼面內資動能趨緩，顯示賣壓未完全釋放。台股持續修正季線乖離，後續留意大型權值股走勢及外資空單變化，預期短線維持震盪，但年底前仍看好指數創新高。

台股 市場 電池
