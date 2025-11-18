輝達財報公布在即 外資上周拋售台股29.4億美元

美股第3季財報發布步入尾聲，市場屏息靜待全球AI龍頭輝達財報揭曉，中國信託投信表示，觀察上週資金流向，新興亞股淨流出45.2億美元，市場觀望氣氛濃厚。其中，台股遭外資拋售29.4億美元，為新興亞洲最多，也是連續六周呈現淨流出，其次，外資賣超南韓13.8億美元居次，泰國、印度、越南皆呈現小幅賣超。上周僅有印尼呈現買超，金額2.3億美元。

股市漲跌方面，中國信託投信表示，雖外資買超力道暫歇，但上週指數表現相對平穩，漲跌互見。越南漲幅2.3%為亞股中最強，統計胡志明指數今年來漲幅達30.27%，僅次於南韓。印度、南韓則分別上漲1.6%、1.5%。另外，菲律賓、泰國上週跌幅較重，分別為3%、2.6%，台股則小跌0.9%。

美股與企業財報觀察，中國信託策略優利多重資產經理人羅世明表示，截至10月底，標普500指數成分股公布的第3季財報有81%的公司單季淨利高於市場預估，優於市場預期家數，同時低於市場預估的公司比例僅有約15%，顯示美國500大企業獲利持續維持成長動能。整體預估今、明年標普500指數整體企業EPS分別年增9%、14%，企業優異的基本面有助於指數評價維持相對高檔。

另一方面，市場關注的輝達財報公布，羅世明指出，投資人本週留意兩大觀察重點：一、AI伺服器與加速運算市場需求，是否比市場預期更為樂觀；二、輝達未來在AI GPU的市佔率，是否有被競爭對手侵蝕的可能。

羅世明補充，從估值角度，輝達股價已反應市場對該公司未來持續強勁成長的預期，財報數據必須滿足市場期待，才足以持續支撐股價與科技股情緒，若數據優於預期，可望激勵美股等科技族群向上表態，若不如預期，短線將湧現失望賣壓出現震盪，而當前投研機構普遍預估輝達前一季度營收將達約550億美元，下一季度財測在610億美元。

羅世明建議，隨著市場伴隨著企業估值偏高、關稅政策、匯率等不確定性，投資人可透過掩護性買權ETF及股債的多元配置，來降低投資組合波動度，同時達到創造現金流的目的。

越南股市方面，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，10月初富時羅素公告，越南股市自邊境市場升級至次級新興市場，並於明年9月正式納入指數，權重批次調升，機構預計該事件可望吸引60至80億美元的資金流入，更甚可達百億，而越南接著將籌備加入MSCI新興市場相關措施，隨著指數陸續被機構認可，越南股票將成為國際投資者資產組合的標準配置之一，長線資金行情值得期待。

張晨瑋進一步說，市場升級也促進資本交易市場的活絡，從證券開戶數觀察，9月新增開戶數達29萬，續創今年新高，總開戶數也首次突破1,100萬戶，目前越南證券戶滲透率依然僅約10%，隨股市持續反映優勢基本面，預計將有更多投資人投身參與。

企業基本面方面，根據越南上市企業已公布的第3季財報，業績普遍正面，本地券商亦預測，當季總體企業獲利年增25%，將較上半年的16.3%進一步加速。整體來說，越南企業將持續受益於穩健經濟基本面、高速信貸增長及熱絡出口活動。