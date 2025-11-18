快訊

台中物流車今晨撞上雙載機車 1人卡車底頭顱變形、1人送醫

又傳災情？iPhone 17 Pro Max宇宙橙一擦變回鋁殼 鄉民不信：偏唬爛

薑母鴨、羊肉爐煮久孕婦就能吃？醫揭風險：酒精怎麼煮都無法揮發

輝達財報公布在即 外資上周拋售台股29.4億美元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額。資料來源：彭博，中國信託投信整理，2025/11/17
外資對亞洲股市買賣超金額。資料來源：彭博，中國信託投信整理，2025/11/17

美股第3季財報發布步入尾聲，市場屏息靜待全球AI龍頭輝達財報揭曉，中國信託投信表示，觀察上週資金流向，新興亞股淨流出45.2億美元，市場觀望氣氛濃厚。其中，台股遭外資拋售29.4億美元，為新興亞洲最多，也是連續六周呈現淨流出，其次，外資賣超南韓13.8億美元居次，泰國、印度、越南皆呈現小幅賣超。上周僅有印尼呈現買超，金額2.3億美元。

股市漲跌方面，中國信託投信表示，雖外資買超力道暫歇，但上週指數表現相對平穩，漲跌互見。越南漲幅2.3%為亞股中最強，統計胡志明指數今年來漲幅達30.27%，僅次於南韓。印度、南韓則分別上漲1.6%、1.5%。另外，菲律賓、泰國上週跌幅較重，分別為3%、2.6%，台股則小跌0.9%。

美股與企業財報觀察，中國信託策略優利多重資產經理人羅世明表示，截至10月底，標普500指數成分股公布的第3季財報有81%的公司單季淨利高於市場預估，優於市場預期家數，同時低於市場預估的公司比例僅有約15%，顯示美國500大企業獲利持續維持成長動能。整體預估今、明年標普500指數整體企業EPS分別年增9%、14%，企業優異的基本面有助於指數評價維持相對高檔。

另一方面，市場關注的輝達財報公布，羅世明指出，投資人本週留意兩大觀察重點：一、AI伺服器與加速運算市場需求，是否比市場預期更為樂觀；二、輝達未來在AI GPU的市佔率，是否有被競爭對手侵蝕的可能。

羅世明補充，從估值角度，輝達股價已反應市場對該公司未來持續強勁成長的預期，財報數據必須滿足市場期待，才足以持續支撐股價與科技股情緒，若數據優於預期，可望激勵美股等科技族群向上表態，若不如預期，短線將湧現失望賣壓出現震盪，而當前投研機構普遍預估輝達前一季度營收將達約550億美元，下一季度財測在610億美元。

羅世明建議，隨著市場伴隨著企業估值偏高、關稅政策、匯率等不確定性，投資人可透過掩護性買權ETF及股債的多元配置，來降低投資組合波動度，同時達到創造現金流的目的。

越南股市方面，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，10月初富時羅素公告，越南股市自邊境市場升級至次級新興市場，並於明年9月正式納入指數，權重批次調升，機構預計該事件可望吸引60至80億美元的資金流入，更甚可達百億，而越南接著將籌備加入MSCI新興市場相關措施，隨著指數陸續被機構認可，越南股票將成為國際投資者資產組合的標準配置之一，長線資金行情值得期待。

張晨瑋進一步說，市場升級也促進資本交易市場的活絡，從證券開戶數觀察，9月新增開戶數達29萬，續創今年新高，總開戶數也首次突破1,100萬戶，目前越南證券戶滲透率依然僅約10%，隨股市持續反映優勢基本面，預計將有更多投資人投身參與。

企業基本面方面，根據越南上市企業已公布的第3季財報，業績普遍正面，本地券商亦預測，當季總體企業獲利年增25%，將較上半年的16.3%進一步加速。整體來說，越南企業將持續受益於穩健經濟基本面、高速信貸增長及熱絡出口活動。

新興市場 越南 中國信託
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

投資人在輝達財報前減持AI股 標普500指數和那指雙雙跌破50日均線

科技拖累美股道瓊收跌557點 輝達財報前承壓、台積電ADR走弱

輝達招攬台積電前高層 李文如傳今到職上任

外資轉買！台股力拚過三關 市場期待輝達好消息帶動新一波行情

相關新聞

外資轉買！台股力拚過三關 市場期待輝達好消息帶動新一波行情

股匯雙市昨（17）日早盤雙雙走強，帶動台股開高，盤中最高上漲326點至27,723點，外資終止連11賣，回頭買超73億元...

台股續弱！早盤一度跌逾320點 台積電開盤下跌10元、最低來到1,425元

台股18日開盤指數下跌137點，開盤指數為27,310點；隨後持續走低，盤中最低一度達27,126點，下跌逾320點。台...

輝達財報公布在即 外資上周拋售台股29.4億美元

美股第3季財報發布步入尾聲，市場屏息靜待全球AI龍頭輝達財報揭曉，中國信託投信表示，觀察上週資金流向，新興亞股淨流出45...

輝達財報公布在即…上周台韓股遭賣超最重、僅買超三市場

輝達（NVIDIA）財報公布在即，投資人擔心人工智慧（AI）泡沫，外資上周持續賣超亞股，對台股賣超29.4億美元最多，其...

外資扛不住本土賣壓！三大法人賣超近160億元 台股5日線得而復失

台股17日早盤由台積電（2330）、信驊（5274）帶隊電子權值軍團反攻，加上華邦電（2344）跳空漲停重燃記憶體族群多...

境內基金總規模突破10.9兆元創新高 統一投信年規模成長王二連霸

台股三年多頭行情帶動國內基金公司規模節節攀升。投信投顧公會統計至10月底，全體37家投信公司公募基金總規模正式超過10....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。