美降息機率降 債市承壓、三大債市淨流入降溫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。資料來源：美銀、EPF
受到市場降低對美國聯準會降息預期影響，近期債市面臨震盪。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年11月7日至11月12日止近一周，三大債市仍保持淨流入、但力道均較前一周降溫；其中，投資級企業債淨流入60.1億美元；非投資等級債基金淨流入2億美元；新興市場債淨流入4.9億美元。

針對近期債市，安聯投信表示，多位聯準會官員發表偏鷹派言論，市場預測12月降息機率不到五成，使美國公債殖利率小幅走升，債市漲跌互見，其中，新興市場主權債與美國市政債券表現相對較佳；投資級債下跌、資金淨流入降溫；此外，美國史上最長政府停擺即將結束樂觀情緒帶動下，收益率與風險溢價下降，風險債走勢反彈；債券波動急升，新興貨幣呈現微漲走勢。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，市場情緒持續改善，主要歸因於強於預期的經濟、企業獲利調升、聯準會持續降息、大而美法案，以及貿易政策相關的不確定性下降。

謝佳伶表示，美國第3季經濟成長在穩健的消費支出與強勁的企業投資帶動下超越預期。失業率與通膨率雖然上升，但幅度有限。潛在的成長順風包括資本支出增加、供應鏈回流、監管鬆綁、以及信貸擴張等；重點關注失業率及通膨，若大幅攀升，則可能提高經濟放緩的風險。

展望後市，謝佳伶表示，目前美國非投資債市場殖利率超過7%，2025年有望帶來超過票息的表現，債券價格折價與較高票息提供上漲機會及較低波動度。信用基本面穩健，短期再融資壓力有限，企業財務紀律維持良好，整體信用品質結構持續改善。在此環境下，新發行量可望維持穩定、利差維持低位、違約率則有望低於長期平均。

美國聯準會 新興市場
