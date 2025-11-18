主要股票基金全數淨流入 美股基金仍居冠

美政府停擺危機紓緩，科技股回調壓抑股市表現。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2025年11月7日至11月12日止近一周，全球主要股票基金全數淨流入；其中，美國股票基金淨流入仍居冠、金額為63.92億美元、其次為全球新興市場18.24億美元。

安聯投信表示，市場預期美國政府將結束停擺，激勵風險偏好，但美國聯準會官員鷹派發言打壓12月降息預期，AI泡沫雜音再現，科技股波動加大；此外，美國政府可望結束停擺，中國大陸公告暫停實施稀土出口管制措施，日股樂觀氣氛延續，日本首相高市早苗計畫推出刺激方案，聚焦晶片和人工智能等17個關鍵領域，但美股科技拉回修正壓抑相關類股投資情緒。

經濟數據方面，美國密西根大學11月消費者信心指數降至50.3，低於市場預期，並創下三年來最低水準，主要因政府關門延宕打擊經濟展望，加上物價壓力影響家庭財務信心；歐元區11月ZEW調查經濟景氣指數由前值22.7升至25，超出預期，但德國ZEW調查則意外下降至38.5，不如預期。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，展望後市對資本市場的長期前景仍保持正面看法。從歷史經驗來看，第4季通常是風險資產表現相對強勁季節，隨著市場預期2026年各產業獲利可望回升，將有助於資金從科技板塊擴散至其他領域，帶動市場結構更為均衡。

莊凱倫表示，儘管短期內市場波動風險或將攀升，特別是強勢上漲後的獲利了結壓力、美國政府長期停擺以及在通膨與就業風險權衡下更為複雜的貨幣政策環境，短期市場情緒可能出現起伏，但中長期基本面與企業獲利動能仍將為風險資產提供支撐。

安聯投信台股團隊表示，就技術面而言，台股PB評價持續來到新高後，近期大盤指數走勢相對震盪，主要是反覆修正收斂季線乖離過大現象；不過就基本面而言，AI發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持正向，2025年台股企業獲利成長有望在第3季財報公布後上修。

根據安聯台股團隊估算，2025年台股企業獲利成長5.8%較前次5.4%微幅上修，預期將隨第3季財報陸續公布而上調，2026年獲利成長率有望逐季增加、獲利年增率動能也有望漸增。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，觀察近期產業狀態，包括：AI算力成長下降刺激算力需求提升；大語言模型業者間市占率競爭隨AI愈普及而加劇，有利AI模型百花齊放且加速迭代；CPS資本支出持續擴張；此外，第四季記憶體與NAND報價淡季不淡，AI晶片設計與製程愈趨複雜亦帶動測試介面供應吃緊。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，在AI樂觀前景支撐下，台灣相關供應鏈仍多處於滿載狀況，美中問題和緩亦有助於支撐市場投資信心；傳產整體2026年表現有望優於2025年，世足題材挹注紡織、製鞋相關；而油價下跌亦有助於相關產業毛利率表現；儘管現階段大盤指數因10月漲多、乖離率過大而面臨修正壓力，但應視為健康的回檔，有利於台股結構，後市仍可期。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，隨著台股本淨比來到歷史高點，波動幅度一定會拉大，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。