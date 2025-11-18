高價股衝鋒 台股增至25千金

昨（17）日前十大權值股，除台積電（2330）上漲15元，中華電上漲0.5元，聯發科平盤，其他七檔權值股清一色下跌壓盤。不過，千金股活繃亂跳，收盤增至25千金，光聖漲95元收1,090元、雙鴻漲35元收1,025元。其中，光聖是首檔矽光子概念千金股。

台股昨日早盤閃現27千金，可惜收盤時智邦、勤誠未站穩。智邦上漲15元收998元，差2元便可站回千元，勤誠下跌23元收970元。另外兩檔900元以上準千金亞德客-KY、台達電分別收在954元、916元。

華南投顧董事長呂仁傑指出，資金往千金股跑，是台股資金「K型分化」的代表，代表資金往強勢股移動，弱勢股則乏人問津。資金目前還是往AI集中，不是往權值股，就是往千金股，而且強者恆強。千金股仍將是最熱門股，例如光聖是矽光子CPO相關，雙鴻是散熱相關，都是熱門族群指標股。