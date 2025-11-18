外資轉買！台股力拚過三關 市場期待輝達好消息帶動新一波行情

股匯雙市昨（17）日早盤雙雙走強，帶動台股開高，盤中最高上漲326點至27,723點，外資終止連11賣，回頭買超73億元，可惜尾盤漲幅收斂，靠台積電（2330）力撐，加權指數終場小漲49點收27,447點。

法人指出，台股本周還得挑戰三關，後續留意周三台指期結算、周四輝達財報、聯準會（Fed）會議紀錄公布；輝達財報若能大幅優於預期，有機會再帶領台股再攻一波。且台股短線將高檔震盪，只要不要跌破27,000點，仍看好明年第1季會到3萬點。

加權指數昨日開高走低，終場上漲49點收27,447點，成交量5,477億元。台積電盤中最高上漲30元至1,460元，終場上漲15元收1,445元；盤面以記憶體、PCB、矽光子、矽智財等表現較佳。上市19大類股跌多漲少，以造紙上漲0.8%最強勢，其次塑膠上漲0.7%、紡織纖維上漲0.7%較佳，玻璃陶瓷重挫6.9%最弱勢。

籌碼面來看，三大法人賣超160.5億元，其中外資買超73.3億元，在台指期未平倉淨空單減少3,069口至31,526口，期現貨同步偏多操作；投信賣超86.9億元，連四賣，累計賣超168.5億元；自營商賣超146.9億元，連二賣，累計賣超335.3億元。八大公股行庫買超30.6億元，連三買，累計買超179.1億元。

華南投顧董事長呂仁傑指出，受美股科技股修正影響，加上觀望輝達財報、擔心12月聯準會不降息等不確定性，目前大盤是且戰且走，賣壓有機會告一段落，但也不會馬上V型反轉。接下來的三關，台指期結算為短線多空對決時點，可暫中性看待，Fed會議紀錄可能「老調重彈」，以沒有經濟數據為由，暫時觀望。最重要的還是輝達財報，只要輝達第3季財報營收能超過550億美元、下季展望能超過610億美元，優於預期的程度愈高，就愈有機會帶領美股、台股反攻。

此外，呂仁傑認為，後市還要留意美國與中國大陸之間的稀土協議，有機會在11月27日感恩節前敲定。若能達成，美股從感恩節一路到耶誕節的行情可期。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股目前整理壓力大，近期明顯留上影線或黑K，上攻無力。不過，12月聯準會應該還是會降息，加上12月要結束量化緊縮，仍有資金行情。