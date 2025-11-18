記憶體市場經歷「超級循環」大摩調降多檔OEM與ODM廠目標價
近期全球記憶體市場經歷前所未有的「超級循環」，NAND與DRAM現貨價格在短短六個月內分別上漲50%及300%。摩根士丹利（大摩）證券示警，這將重創硬體OEM與ODM廠的毛利率與獲利，因此大舉調降相關廠商估值。
除國際大廠如Dell、HP、聯想等評等與目標價紛紛遭到大摩調降外，台廠方面，華碩（2357）、技嘉（2376）、和碩（4938）等三家廠商也被同步調降評等與目標價，宏碁（2353）、仁寶（2324）則調降目標價，僅緯創（3231）仍維持「優於大盤」，目標價逆勢上調至215元。
近來記憶體價格狂飆，引發全球高度矚目，大摩立即組成一個六人小組的跨國團隊，針對記憶體價格勁揚後所造成的影響進行解析，並以「記憶體價格重創硬體廠毛利率」為題，發布一篇長達104頁的大報告，引發各界關注。
大摩指出，記憶體價格過去半年來的狂飆大漲，成為推升伺服器、PC與智慧機等硬體產品的重要成本來源。這波價格上漲將對硬體OEM與ODM的毛利率與盈餘帶來明顯壓力，並可能引發估值倍數收縮。
這次記憶體循環與前次相比，大摩指出有兩大不同，第一，價格上漲速度更快，且持續時間可能更長；第二，企業硬體支出環境不如過往強勁。
