輝達財報公布在即…上周台韓股遭賣超最重、僅買超三市場

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
輝達（NVIDIA）財報公布在即，投資人擔心人工智慧（AI）泡沫，外資上周持續賣超亞股，對台股賣超29.4億美元最多，其次是南韓的13.8億美元、泰國的2億美元；只買超印尼、馬來西亞及菲律賓三個市場，以印尼的2.3億美元最多。新興亞股上周漲跌互見，以越南漲2.2%最強，其次是印度漲1.6%、南韓漲1.4%。

台股原本是外資今年來唯一買超的亞股，但最近在外資持續賣超之後，今年以來的資金流向由買超轉為賣超16.5億美元，亞股全數「團滅」，沒有淨流入的市場。今年以來，外資賣超印度160.3億美元最多，其次是越南的47.3億美元；主要新興亞股以南韓漲70.4%最優，再來是越南的30.6%、台股的19.1%，但菲律賓跌11.4%最弱。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，輝達財報為本周重頭戲，若繳出亮眼成績，有助於降低市場對AI泡沫的擔憂。根據FactSet資料，在華爾街追蹤輝達股票的66名分析師中僅一人看空，60名分析師給予輝達買進或表現優越的評價，其餘五人給予中立評等。台股指數震盪盤堅機率高，年底前仍有望挑戰新高。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，台股漲多拉回應視為健康回檔。在人工智慧（AI）樂觀前景支撐下，台灣相關供應鏈仍多處於滿載狀況，美中問題和緩也有助於支撐投資信心；傳產整體2026年表現有望優於2025年，世足題材挹注紡織、製鞋相關，油價下跌則有助於相關產業毛利率。

通膨非經濟問題而是「分配問題」？錢沒變少：是該怎麼讓錢流向你

我在市場裡打滾了十幾年，見過太多投資人帶著滿滿信心進場，最後卻被現實打回原形。大家一開始都相信「只要研究基本面，挑到好公司，報酬就會來」。多數人學投資的第一步是研究公司：看本益比（P/E）、營收（Re

AI真會重演.com泡沫？那場從1995一路燒到2000的災難…其實正在提醒一件事

從2022年底算來，AI題材已經熱好幾年了，而與這場AI派對常伴的核心焦慮，則是隨時與1997年網路泡沫相比。未來的事情沒人說得準，我也不是要幫AI背書說未來一定會怎樣。但我是真的經過.com網路泡沫

為什麼總在股市「高買低賣」？四大經濟情境公式：打造任何市場都能賺的資產配置

我曾以為，只要認真研究企業、看懂財報、掌握趨勢，就能穩定地在市場裡生存。畢竟，市場不就是理性嗎？供需、數據、價值都能被量化。直到我親眼看見一整年下來，那些我自信滿滿的選股全數被潮水吞沒，我才真正明白：

