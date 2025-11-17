Google報喜 但台指期上半場跑不動

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台指期夜盤17日開盤後，在那斯達克電子盤反彈帶動中，以27,454點、下跌27點開出，雖一度翻紅至27,577點、上漲96點，但在道瓊電子盤由紅翻黑拖累下，轉而走跌，回測27,300點關卡支撐，高低震盪逾200點，截至晚間9點左右，約在27,317點、約下跌169點附近遊走。

美股電子盤17日的焦點，在於谷歌（Google），由於市場預期谷歌將於本周發布最新版本Gemini 3.0，AI愛好者在使用後，指出其能力大幅躍升，再加上巴菲特旗下波克夏公布季度持股中，雖持續減碼蘋果、但首次揭露持有價值43億美元的谷歌，帶動其在電子盤交易中上漲約4~5%，連帶那斯達克電子盤也一度上漲逾百點，但受到獲利了結等因素影響，隨後漲勢開始收斂，也左右台指期夜盤在上半場的走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,435元、下跌10元附近遊走，電子期下跌0.5%，半導體期下跌0.7%，中型100期貨指數下跌0.2%。

台股17日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲49點，收27,447點，其中，外資現貨買超73.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少3,069口至31,526口；投信賣超86.1億元，自營商賣超146.9億元，三大法人合計賣超159.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，17日台股開高壓回、收黑K棒，經過上周狹幅震盪整理後，14日長黑棒跌破狹幅整理區間，短期均線目前於27,700~27,900附近糾結形成短壓，因此，17日最高點27,723隨即遇壓進入整理，推測近期台股最好狀況將是區間整理格局，短線下檔支撐觀察11月5日低點27,373點，一旦失守或將回測走揚的60日均線支撐。

