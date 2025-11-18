聽新聞
就市論勢／AI 供應鏈 回檔找買點
盤勢分析
全球持續啟動史上最大規模的AI基礎建設，儘管台股近來盤中震盪走弱，唯記憶體全面上漲，主要受惠於CSP資本支出突破6,000億美元，投信法人看好「美股+台股半導體」供應鏈，2026年將進入長線多頭行情，有利於台股中長期表現看漲，預計AI這股成長力道，將帶動台股未來三大亮點題材股商機。
一、AI運算、半導體先進製程族群：由輝達、超微、博通三王領軍；先進製程方面，由台積電（2330）獨家提供先進製程與CoWoS等先進封裝，目前看來產能仍遠遠供不應求，是全球科技巨頭掀起AI軍備競賽中，最不可或缺關鍵投資類股。
二、AI記憶體與先進封裝產業板塊：AI時代掀起高頻寬記憶體（HBM）需求暴增，帶動AI記憶體與先進封裝產業板塊全面上漲，記憶體大廠美光、三星與海力士紛紛進行產業升級，將產能逐步投入在HBM與DDR5市場占有率上，台灣記憶體廠商也直接受惠，市場預計價格漲勢將維持強勢演出，並有機會一路延續至2026年。
三、AI資料中心帶動伺服器升級與周邊新需求浪潮來臨：由於伺服器進行AI全面升級後，需要更高瓦數電力、更高效散熱技術，帶動未來高效電源供應與液冷裝置普及度大增，直接刺激台廠在電源與液冷領域表現突出，未來成長潛力值得關注。
投資建議
美國科技巨頭之間組成AI永動聯盟，擴及企業及相關商機日益擴大，將帶動台股AI半導體龍頭企業，築起新寡占優勢門檻。可趁11月市場震盪、台股回檔找買點，逢低卡位鎖住相對低檔價位來建倉，2026年有望續享台股AI成長趨勢財。
