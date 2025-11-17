推廣創新板 吉祥物出擊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
臺灣證券交易所董事長林修銘（左七）、總經理李愛玲（右七）等出席臺灣創新板全新篇章活動。證交所／提供
臺灣證券交易所董事長林修銘（左七）、總經理李愛玲（右七）等出席臺灣創新板全新篇章活動。證交所／提供

臺灣證券交易所選在象徵「一起」的11月17日，正式揭曉台灣創新板（tib）的靈魂角色「tibit」。證交所董事長林修銘在會中正式宣示，台灣創新板將以tibit為精神象徵，以創造「獨角獸孵育基地」核心使命，鎖定前瞻產業，加速推動台灣資本市場躍升至亞洲那斯達克的國際地位。

林修銘表示，歷時四年，創新板進入3.0，tibit是台灣創新板（tib）與bit為最小元素的結合，希望透過tibit喜歡的珍珠奶茶與鹹酥雞，象徵台灣不僅僅只有科技，還有文化以及人文素養走向國際。而台灣創新板也不只是台灣資本市場一股創新的力量，更希望帶動台灣創新精神，深入各行各業，新創精神啟發出台灣更美麗的風景。

證交所指出，推出tibit獨角獸，背後承載著台灣創新板三重堅定的戰略意圖，第一，創新宣傳與大眾參與：透過tibit這個易於理解的創新形象，台灣創新板將複雜的金融概念轉化為全民共同參與的行動，拉近與一般投資大眾的距離，推動對創新板的認識與關注度。

第二，提升市場競爭力與產業聚焦：tibit象徵台灣創新板聚焦前瞻產業的戰略眼光，涵蓋半導體、AI、智慧製造、綠能環保、智慧醫療、無人載具等關鍵領域。紅寶石獨角所代表的市場脈動感應系統，將助力台灣創新板引領具備核心優勢的前瞻產業公司，提升台灣資本市場的國際競爭力。

三，對國際資本的戰略信號：tibit作為「獨角獸」的標誌性象徵，向全球創投、私募和高成長企業明確傳遞，台灣具有堅實的政策支持與資本市場機會，台灣創新板希望孕育、吸引、留住具有國際成長潛力的創新企業。

tibit的設計理念，是將「台灣的創新能量」具象化為一個蓄勢待發的能量生命體，傳達台灣創新是一種跨領域的混合能力，也相信台灣的未來值得奔向全世界。

tibit的設計細節代表創新板精神的語言，紅寶石獨角的發光，象徵創新的火花被發現也代表台灣創新板在關鍵時刻照亮潛力企業。翅膀則代表加速度與國際移動力，讓台灣創新成為全球語言。其身上的科技紋理，體現台灣在半導體及AI上的強大基礎。tibit的存在，就是陪伴創新者的一束光。紅角感應潛能，箭指未來，正是台灣創新板核心使命的具象化。

創新板 資本市場 半導體
