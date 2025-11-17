上市公司前三季獲利增11%

臺灣證券交易所表示，全體上市公司（不含金控）前三季營收年成長13%、獲利年成長11%，以半導體、電腦及周邊設備業、其他電子業等三大族群最強勁，反映出上市公司於國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健的競爭力，基本面穩健。

證交所指出，本國上市公司及第一上市公司（不含金控公司13家）上半年度財務報告計954家及89家，已於14日完成公告申報。

經統計全體上市公司前三季營收32.9兆元，較2024年同期成長3.8兆元，增幅13%；前三季稅前淨利3.38兆元，較2024年同期成長3,355億元，增幅11%。

證交所表示，整體市場有獲利的上市公司782家，約占75%，另較去年同期成長的公司403家，約占39%。

其中，獲利成長產業如半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，收穫豐碩。

而電腦及周邊設備業、其他電子業則受惠AI伺服器及高效能運算的強勁需求，帶動獲利成長。