聽新聞
0:00 / 0:00
外資終結連11賣回補73億元 敲進南亞1.9萬張
台股今天漲49.81點，收在27447.31點，外資及陸資終止連11賣，轉為買超新台幣73.35億元。塑化股南亞受惠於資金輪動及轉型題材，獲外資買超1.91萬張高居榜首，南亞科也獲買超1.59萬張。
台股今天高檔震盪，記憶體及塑化等熱門族群續旺，早盤指數漲逾300點衝上27723.77點，但買盤追價意願不足，指數漲勢逐漸收斂，終場收27447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%，成交金額縮小至5234.13億元。
三大法人合計賣超159.76億元，其中，自營商賣超146.99億元，投信賣超86.12億元、連4賣，外資及陸資買超73.35億元、終止連11賣。
根據證交所公開資料，外資今天買超首選為台塑集團，南亞以1.91萬張登上榜首，元大台灣50反1（00632R）以1.76萬張居次，第3名為南亞科1.59萬張。
其他入列外資買超前10名個股包括復華富時不動產（00712）1.22萬張、群益優選非投等債（00953B）1.15萬張、玉山金1.09萬張、日月光投控1.08萬張、東元1.04萬張、三商壽1萬張、緯創9464張。
外資同時反手重砍旺宏4.28萬張、力積電3.32萬張，並賣超元大高股息（0056）2.92萬張、華新2.77萬張、友達2.73萬張。
投信減碼族群包括電子代工廠、航運、金融及記憶體類股，賣超前10名依序為緯創、萬海、中信金、仁寶、國泰金、元大金、日月光投控、華邦電、大聯大、微星。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言