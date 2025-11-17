快訊

被卡2小時出不去 汐止南港今晚大塞車原因曝光

陸官媒批判高市為反日潮添柴火？日大使館發布安全警示了

暗夜火龍蜿蜒！國三台中龍井山林火警 濃煙直竄火光沖天

外資終結連11賣回補73億元 敲進南亞1.9萬張

中央社／ 台北17日電
台股今天漲49.81點，收在27447.31點，外資及陸資終止連11賣，轉為買超新台幣73.35億元。台股示意圖。中央社
台股今天漲49.81點，收在27447.31點，外資及陸資終止連11賣，轉為買超新台幣73.35億元。塑化股南亞受惠於資金輪動及轉型題材，獲外資買超1.91萬張高居榜首，南亞科也獲買超1.59萬張。

台股今天高檔震盪，記憶體及塑化等熱門族群續旺，早盤指數漲逾300點衝上27723.77點，但買盤追價意願不足，指數漲勢逐漸收斂，終場收27447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%，成交金額縮小至5234.13億元。

三大法人合計賣超159.76億元，其中，自營商賣超146.99億元，投信賣超86.12億元、連4賣，外資及陸資買超73.35億元、終止連11賣。

根據證交所公開資料，外資今天買超首選為台塑集團，南亞以1.91萬張登上榜首，元大台灣50反1（00632R）以1.76萬張居次，第3名為南亞科1.59萬張。

其他入列外資買超前10名個股包括復華富時不動產（00712）1.22萬張、群益優選非投等債（00953B）1.15萬張、玉山金1.09萬張、日月光投控1.08萬張、東元1.04萬張、三商壽1萬張、緯創9464張。

外資同時反手重砍旺宏4.28萬張、力積電3.32萬張，並賣超元大高股息（0056）2.92萬張、華新2.77萬張、友達2.73萬張。

投信減碼族群包括電子代工廠、航運、金融及記憶體類股，賣超前10名依序為緯創、萬海、中信金、仁寶、國泰金、元大金、日月光投控、華邦電、大聯大、微星。

外資終結連11賣回補73億元 敲進南亞1.9萬張

