外資連6賣！上周賣超981億元 砍長榮航7.6萬張排第一

中央社／ 台北17日電
台股上週下跌253.91點或0.92%，集中市場指數14日收在27397.50點。台股示意圖。中央社
台股上週下跌253.91點或0.92%，集中市場指數14日收在27397.50點。根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣981.78億元，為連續第6週賣超。

外資上週賣超前3名上市公司分別為長榮航7萬6350張，台新新光金6萬2223張，和中石化5萬6647張。

另外值得注意的是，外資上週減碼台股權值雙雄，台積電上週遭外資賣超3萬6241張排第7，鴻海也遭賣超5萬4683張排第4。

買超榜方面，外資買超前3名上市公司為力積電9萬459張，三商壽6萬9261張，和南亞6萬7379張。

今年初至11月14日止，外資累計賣超金額為3766.63億元，外資總持有股票市值42兆112億元，占全體上市股票市值比重47.45%。

