外資連6賣！上周賣超981億元 砍長榮航7.6萬張排第一
台股上週下跌253.91點或0.92%，集中市場指數14日收在27397.50點。根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣981.78億元，為連續第6週賣超。
外資上週賣超前3名上市公司分別為長榮航7萬6350張，台新新光金6萬2223張，和中石化5萬6647張。
另外值得注意的是，外資上週減碼台股權值雙雄，台積電上週遭外資賣超3萬6241張排第7，鴻海也遭賣超5萬4683張排第4。
買超榜方面，外資買超前3名上市公司為力積電9萬459張，三商壽6萬9261張，和南亞6萬7379張。
今年初至11月14日止，外資累計賣超金額為3766.63億元，外資總持有股票市值42兆112億元，占全體上市股票市值比重47.45%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言