通膨非經濟問題而是「分配問題」？錢沒變少：是該怎麼讓錢流向你

我在市場裡打滾了十幾年，見過太多投資人帶著滿滿信心進場，最後卻被現實打回原形。大家一開始都相信「只要研究基本面，挑到好公司，報酬就會來」。多數人學投資的第一步是研究公司：看本益比（P/E）、營收（Revenue）、每股盈餘（EPS）、股東權益報酬率（ROE）等。但如果你只看公司，很容易會不小心忽略整體資金環境。

我印象最深的一年，是美國聯準會宣布升息的那天。前一晚，整個市場還沉浸在科技股狂飆的喜悅裡，隔天開盤後，幾乎所有的成長股瞬間暴跌。那時我手上持有幾檔體質極佳的公司——獲利穩定、現金流良好、產業地位無庸置疑——但它們仍一夜蒸發了兩成市值。

這也是為什麼你常聽人說：「基本面很好，但股價卻跌。」那不是企業出錯，而是資金撤退。當資金從風險資產流向美元與公債時，你再看好的公司，也撐不住被抽乾的市場。那一刻，我終於明白：市場不是價值的秤，而是流動性的河。

資金流動有它的路徑。當央行降息、印鈔、釋放流動性時，錢會先進入債市，再流向股市，最後進入房地產與消費。當利率上升、美元走強、通膨升溫時，資金就會反向撤出風險市場，回到避險資產。

我常把市場比喻成一條多層河流。表面是股價的波浪，底層則是資金的流速。大部分投資人盯著浪的起伏，卻忘了水流方向才是關鍵。這時若你看不懂資金流的脈動，光憑研究報告進出市場，就會成為被收割的那群人。

理解資金流 等於理解市場節奏

資金的來源有幾個：中央銀行的政策、商業銀行的信貸、機構投資人的部位、國際熱錢的進出。這些力量交織在一起，形成了市場的節奏。例如在量化寬鬆（QE）期間，市場資金氾濫，企業融資容易，投資人信心高漲，股價自然推升。反之，在升息循環中，資金成本變高，市場流動性收緊，風險偏好降低，股市和高風險資產便會下跌。這一切都與企業的營收無關，而是整體「水位」的改變。 感電出版《學校沒教的通膨真相：從薪水變薄到物價飛漲，搞懂投資與資產配置，賺到財富自由的第一桶金》，作者：오건영

這也是我在《學校沒教的通膨真相》裡不斷強調的——別只看個股，要先看環境。就像釣魚的人要觀察潮汐，投資人也要看懂資金潮的方向。當你學會判斷「資金是進場還是退場」，你就能提早站在順流的那一邊。

用三個核心邏輯配置資產 讓錢跟著趨勢走

我見過許多投資人每次都想「買對股票」，卻從不想「怎麼安排整體資產」。這就像只想挑出一棟好房子，卻忽略整個地段是否會漲。資產配置，就是你和市場之間的緩衝墊。它不會讓你每次都賺，但能讓你在錯的時候不致於重傷。配置的核心邏輯有三個：

第一，分散風險。把資金分配在不同報酬來源上——股票、債券、原物料、外幣、現金——讓它們在不同週期中互補。

第二，動態調整。當市場從低利率轉為升息週期，應該降低股票部位、提高現金與債券比重；當通膨回落、經濟復甦，再回到成長型資產。

第三，紀律執行。這是最難的部分。市場狂漲時不貪、暴跌時不逃，才能讓配置的效果真正發揮。

舉例來說，在2020疫情期間，央行大量印鈔，市場流動性充沛，股市與科技股暴漲。若那時你能判斷出「資金在往成長資產移動」，順勢加碼，你能吃到這波紅利。但當2022年升息循環啟動，如果你還死守同樣部位，忽略資金撤出的現實，就算持有再優秀的公司，也可能慘遭腰斬。這不是選股錯誤，而是配置錯誤。

別和市場對抗 要與資金共舞

有時投資就像跳舞——你想領舞，但音樂不是你放的。市場的節奏由資金決定，你只能順著拍子走。當你能聽懂音樂，就不需要每一步都猜。學會觀察資金流，不是要你每天追數據或盯著央行新聞，而是建立一個宏觀的「市場天氣觀」。升息像寒流、降息像春風，貨幣寬鬆是晴天，流動性緊縮則像乾旱。你不需要控制天氣，只要懂得調整穿著。當別人還在抱怨冷，你已經換上外套。這就是資產配置的真義。它不是一套固定比例，而是一種能隨時順應變化的思考框架。

（本文摘自感電出版《學校沒教的通膨真相：從薪水變薄到物價飛漲，搞懂投資與資產配置，賺到財富自由的第一桶金》，作者：오건영）