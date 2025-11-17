為什麼總在股市「高買低賣」？四大經濟情境公式：打造任何市場都能賺的資產配置

我曾以為，只要認真研究企業、看懂財報、掌握趨勢，就能穩定地在市場裡生存。畢竟，市場不就是理性嗎？供需、數據、價值都能被量化。直到我親眼看見一整年下來，那些我自信滿滿的選股全數被潮水吞沒，我才真正明白：市場永遠比我們想得更大。它的邏輯，不只是個別公司的盈虧，而是整個經濟環境的氣候。

那年，美國聯準會啟動升息，全球資金開始退潮。科技股從天堂掉進谷底，指數從高點一路下滑。我看著過去表現亮眼的公司接連重挫，原本熟悉的市場忽然變得陌生。那段時間，我終於理解一個殘酷的真相：再強的企業，也敵不過逆風的環境。市場的方向，不取決於你的努力，而取決於你是否看懂「水往哪裡流」。

很多人投資時會想：「我只要挑對股票就行。」但市場從來不是一條直線，而是一個循環。當資金寬鬆、通膨溫和、利率低時，成長股如魚得水；但當通膨上升、利率升高、資金緊縮時，同樣的股票也可能立刻變成包袱。這時若你還在用過去的經驗應對現在的環境，就像穿著潛水衣去沙漠旅行。問題不是你不努力，而是你在錯的環境裡用錯的策略。

跟著四大經濟情境公式配置資產 投資不再FOMO

我在《學校沒教的通膨真相》裡提出「四大經濟情境公式」的概念，是為了幫助投資人理解：經濟環境不斷變動，而資產表現的規律，往往藏在這四種組合之間。這四個情境是以「經濟成長率」與「物價變化率」為軸：

情境一是高成長、高通膨，代表景氣火熱、企業獲利上升、股價普遍強勢，但央行會因此升息，讓資金成本提高。

情境二是低成長、高通膨，也就是停滯性通膨。這時消費萎縮、企業利潤下滑、股債齊跌，是投資人最不想遇到的局面。

情境三是低成長、低通膨，市場冷卻，央行通常降息刺激經濟，債券價格回升。

情境四是高成長、低通膨，是最理想的黃金期，資產全面上漲，投資人信心爆棚。

多數人賠錢，不是因為選錯股票，而是搞錯象限。他們在情境一末期還在追高，在情境二限死守多單，在情境三太早進場，在情境四限又過度樂觀。市場會賺錢的，不一定是最聰明的人，而是懂得在不同象限做對選擇的人。

理解象限的變化，並不是要你成為經濟學家，而是讓你知道「為什麼有時候再好的公司也會跌」。當你開始從整體的角度觀察，就能感受到市場的節奏。 感電出版《學校沒教的通膨真相：從薪水變薄到物價飛漲，搞懂投資與資產配置，賺到財富自由的第一桶金》，作者：오건영

舉例來說，當物價與工資持續上升，你可以預期央行會收緊政策；這時股票容易下跌，債券或現金就能保護你。反之，當通膨開始下滑、利率轉低、消費信心回升，成長股又會重新起飛。你不必預測每一次轉折，只要知道「自己正在哪個象限」，就能避開大部分的錯誤。

唯有了解市場規律 才能克制情緒

我經常提醒投資人，市場不是敵人，它只是誠實地反映現實。投資最重要的不是「預測未來」，而是「在任何環境下都能活下來」。這就是資產配置的意義。資產配置不是僅僅把錢分散，而是理解背後的經濟邏輯。股票、債券、原物料、外幣與現金的比例，不是固定的公式，而是對環境變化的回應。若你能在高通膨期調高實體資產比重，在景氣冷卻期轉向防禦型投資，你就不會被市場劇烈波動嚇倒。

我常說，最難的不是找標的，而是維持紀律。人性總會在恐懼時想逃，在亢奮時想追。唯有了解市場規律，才能克制情緒。市場跌時，你會知道這只是象限轉換；市場漲時，你也不會誤以為繁榮永遠不會結束。這種心態，才是長期投資的穩定根基。

（本文摘自感電出版《學校沒教的通膨真相：從薪水變薄到物價飛漲，搞懂投資與資產配置，賺到財富自由的第一桶金》，作者：오건영）