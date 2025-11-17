退休不能只靠4%法則！真星華推「新公式」：所得替代率100%＋安全邊際

退休要準備多少錢？市面上廣為人知的主流答案：預估退休後每月生活費(例如3萬元)，再採用 「4%法則」算出要準備的金額(3×12÷4%=900萬)。相關文章、影片太多，不再贅述。

我沒有用4%法則，而是用非主流答案：「被動收入現金流=所得替代率100%+安全邊際50%～100%=實際所得替代率150%～200%」。

第一部分：所得替代率100%

所得替代率=退休後被動收入÷退休前薪資收入。例如退休後被動收入30萬、退休前薪資收入50萬，所得替代率為60%。(30÷50=60%)

30年前世界銀行提出退休金三層保障架構後，退休金制度(勞保、勞退、公保、退撫)所提供「月退休金」之所得替代率大約60%至70%。

當時退休樣貌包括含飴弄孫、撥接上網搭配PC主機、平均壽命70多歲、高定存利率、國旅便宜，生活花費比較低等等，加上退休基金尚無破產疑慮，足以應付退休生活所需。

30年後的現在，退休樣貌包括高齡化與少子化之社會現象、重視個人生活品質與自由(沒有孫輩可帶，即使有也不想帶)、無限上網搭配智慧手機、平均壽命80多歲、定存利率1.7%、國旅價格為人詬病等等，加上退休基金年年喊破產嚇人，所得替代率60%至70%夠嗎？

退休想要快樂有尊嚴的趴趴走與遊山玩水，以及因應高齡化衍生的醫療長照等費用，靠自己打造被動收入已是現代人逐漸能接受的觀念。起碼退休前、後的生活水準與品質差不多，於是延伸出「所得替代率100%法」。

這個方法只抓總和不抓細項，比起預估數十年後「食衣住行育樂」各項費用，算是相當簡化的方法，且有再投資增長資產的機會。

簡單舉例說明概念：阿星同學退休前每年薪資收入50萬，支出40萬，其餘10萬存錢投資。

他選擇投資在總報酬率至少6%標的，複利30年累積資產840萬。屆時年獲利50萬，達成所得替代率100%。

他這時候離開職場，年獲利之被動收入50萬，支出40萬，其餘10萬存錢投資，有機會10年、20年、30年再創造一筆140萬、390萬、840萬資產。

由此可知，這個方法的核心精神：即使退休，資產仍在增長，而非只是消耗老本。

第二部分：安全邊際50%～100%

第一部份是簡單數學模型，未考慮通膨、加薪、退休後醫療長照等費用，以及投資領域變數太多，例如配息波動、股價漲跌，都會影響總報酬率。

上面講總報酬率6%雖是保守參數，實際上可能 -10%～+10%。所以第一部分是退休金準備的打底概念，沒有保證安穩無憂。

「安全邊際」是投資領域很重要的觀念，講白話叫做「預留容錯空間」，就是各個領域都在應用的預備、彈性、餘裕等等概念。像是建築工程的耐震設計，用來預防不可預測的地震風險。

安全邊際設定為50%～100%，也就是實際所得替代率150%～200%。

阿星同學的案例就是被動收入75萬至100萬，以總報酬率6%回算資產為1250萬～1666萬。

實踐方能實現目標

哇！30年才累積840萬元，1250萬～1666萬要等到猴年馬月？退休與我無緣啦!還是今朝有酒今朝醉，先爽爽花錢再說，認命上班到不能做的那天吧！

別急！投資最忌諱急躁。長期投資運用複利效應，才會慢慢變有錢。實踐始能掌握市場機會，加快資產累積速度： 1、量入為出，適度消費而不浪費，隨加薪與獎金額度，適度提高每年投資金額。(本金) 2、總報酬率6%是相對保守的參數，實際上長期待在市場裡，隨著個人投資經驗與財商提升，自然會找到適合自己的投資方法，進而提高總報酬率到一個合理可接受的水準，又不至於承受過大風險。(報酬率) 3、市場長期趨勢向上，長期待在市場經歷牛市與熊市，不僅磨練投資心性，還能參與市場完整獲利。(時間)

上面這3點是複利效應3要素：本金、報酬率、時間。親身實踐，這3點才會大於零，累積出實實在在的資產。光說不練，這3點都是零，資產也是零。

再來，所得替代率100%、150%～200%，到底哪一個才是目標？這個可用階段性目標來看待：

第一階段、所得替代率100%：例如阿星同學的50萬。過這一關，才能往下一關前進。 即使未達成而屆齡退休，起碼努力過，多一筆幾百萬元在手上，加上退休金制度(勞保、勞退、公保、退撫)所提供的退休金，日子應該還可以。至少比沒有強。 第二階段、所得替代率150%：能過第一關，投資該會的都會了，第二關只是時間問題，不贅述。 第三階段、所得替代率200%：是否要闖這一關，順其自然，自己決定吧。

小結

退休要準備多少錢，所得替代率公式不變，但答案會跟著薪資提高而改變。

不過改變不可怕，因為按照投資計畫實踐，運用複利效應與PDCA滾動式調整作法，隨著個人投資能力成長，改變與實踐可以創造一個取回時間自由的機會。

所以，不要再看年金改革那些新聞了！想要擁有怎樣品質的退休生活，主動將選擇權抓在自己手裡比較實在。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。