外資扛不住本土賣壓！三大法人賣超近160億元 台股5日線得而復失

台股17日早盤由台積電（2330）、信驊（5274）帶隊電子權值軍團反攻，加上華邦電（2344）跳空漲停重燃記憶體族群多頭熱火，拉抬大盤指數一度強彈326.27點、至27,723.77點；但鴻海（2317）、廣達（2382）、國巨*（2327）等續跌，台積電臨收又拉低5元，台達電（2308）、金像電（2368）等更殺尾翻黑，使得大盤漲點大幅縮減至49.81點、收今日最低點27,447.31點，5日線也得而復失，成交值縮減至5,234.13億元，三大法人土洋對作、合計賣超159.77億元，僅外資轉站買方。

統計三大法人17日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）止步連11賣、回補買超77.35億元，投信賣超86.13億元；自營商賣超（合計）146.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超42.04億元、自營商（避險）賣超104.96億元。

盤面上，權王台積電觸及1,460元及5日線，雖未能守穩，但仍貢獻大盤122.93點漲點。股王信驊盤中創6,420元新天價，再度改寫台股歷史，終場則收6,120元，持穩5日線上，並激勵力旺（3529）強鎖漲停2,150元，貿聯-KY（3665）也刷新盤中1,665元、收盤1,625元雙天價。

但另一方面，鴻海量縮收低2.07%、報236元；台達電最後一盤更挾2,106張大量、急殺7元，翻黑收最低916元。

統計成交值超過百億元個股有8檔，電子族群為主，股價僅鴻海、富喬（1815）收黑。依序為：台積電384.45億元，股價漲1.05%、收1,445元；南亞科（2408）314.79億元，股價漲5.05%、收166.5元；鴻海194.18億元，股價跌2.07%、收236元；富喬133.53億元，股價跌3.82%、收85.6元；南亞125.36億元，股價漲1.62%、收56.5元；群聯（8299）120.6億元，股價漲2.38%、收1,290元；創意（3443）111.6億元，股價漲3.19%、收1,940元；台燿（6274）109.26億元，股價漲3.52%、收411.5元。

統計成交量超過十萬張個股有11檔，包含3檔ETF相關，泛記憶體族群穩坐人氣冠亞軍，股價表現跌多漲少。依序為：力積電（6770）263,700張，股價漲2.49%、收35元；旺宏（2337）235,402張，股價漲1.84%、收38.75元；南亞（1303）215,081張；華新（1605）202,007張，股價跌4.73%、收31.25元；南亞科186,902張；台玻（1802）183,312張，股價跌7.57%、收32.35元；國泰永續高股息（00878）159,285張，股價跌0.75%、收21.11元；富喬148,867張；南茂（8150）114,755張，股價跌3.96%、收46.05元；元大高股息（0056）110,167張，股價跌0.94%、收35.79元；群益ESG投等債20+（00937B）成交101,894張，股價跌0.47%、收14.94元。

法人指出，11月19日輝達（NVIDIA）法說在即，將牽動美台科技股走勢，穩健操作者宜逢低布局具展望公司。