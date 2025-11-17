11月債券 ETF 價量齊揚 短債、非投等級債人氣佳

聯準會於9月、10月接連降息，帶動債市投資氣氛，惟近日部分官員的偏鷹言論也持續牽動投資者情緒，所幸當前經濟與企業營運尚無疑慮，債市表現仍大致持穩，不過近日也可見在利率政策動向未定的情況下，存續期短、利率風險低的資產相對受市場關注。

截至14日，觀察11月以來，債券ETF的日均成交量與績效表現，日均量超過一萬張的產品共計有8檔，當中6檔繳出正報酬表現，其中以存續期短的短天期投等債ETF和非投等債ETF表現居前，以群益ESG投等債0-5（00985B）上漲1.1%表現最佳，緊接著分別為為第一金優選非投債（00981B）和群益優選非投等債（00953B），漲幅達0.8%和0.7%。

群益ESG投等債0-5經理人謝明志表示，近期市場消息紛亂，一方面美國政府結束關門及企業財報強勁支撐市場投資情緒，另方面市場也持續觀望延後發布的經濟數據，以及部分聯準會官員釋出鷹派言論加劇了利率波動，不過這也正突顯短天期投等債的投資優勢，其低利率敏感度與穩健收益的特性，在當前投資環境下，可望持續吸引訴求穩健收益之資金配置。

其中，聚焦成熟市場的ESG BBB級0-5年短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上相對穩健，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡點，相關短天期債ETF是投資人可多加善用的理財工具。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，當前非投等債發行企業獲利仍屬穩健，財報結果與前瞻指引較前一季略有改善，受益於經濟環境具備韌性以及企業再融資活動回溫，市場也預期明年非投等債違約率將走降，並連續第三年低於長期均值水準。

因此整體來看，在發行企業營運面與信用面都持穩，加上非投等債仍具備收益突出的優勢下，加上非投等債存續期間相對短、利率敏感度低，在當前利率政策前景仍具不確定性下，波動風險較低，故仍可望吸引資金配置，表現仍值留意。