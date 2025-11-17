追價意願不足 台股量縮震盪27700點得而復失
台股今天高檔震盪，記憶體及塑化等熱門族群續旺，早盤指數漲逾300點，衝上27723.77點，但買盤追價意願不足，指數漲勢逐漸收斂，終場收在27447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%，成交金額縮小至新台幣5234.13億元，高價千金股增至25檔。
電子類股指數終場上漲0.42%，半導體指數漲1.02%，金融類股指數跌0.67%，代表中小型股的櫃買指數收低0.11%。非金電族群以塑膠類股表現較佳，終場上漲0.72%；航運、鋼鐵類股分別下跌1.3%、1.12%。
權值股台積電終止連2黑，今天終場漲15元或1.05%，收1445元；鴻海走勢疲軟，終場下跌2.07%，收在236元。
記憶體族群受惠缺貨題材，華邦電盤中觸漲停66.3元，終場以66.2元作收，勁揚9.78%；南亞科漲5.05%，收166.5元。
玻纖布概念股為上週熱門族群，今天拉回整理，台玻終場跌7.57%，收32.35元；富喬跌3.82%，收在85.6元。
千元以上高價股增為「25千金」，股王信驊重返6000元關卡，終場以6120元作收，上漲2.6%。矽光子概念股光聖買單大量敲進，終場收漲停1090元。散熱廠雙鴻看旺2026年營收將成長超過50%，今天股價重返千元大關，收在1025元，漲幅3.54%。
國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，上週五美股回穩，台股今天反彈成交量縮減，顯示投資人追價意願不高，指數挑戰5日均線約27696點時遭遇顯著賣壓，導致指數拉回，目前反彈空間有限。
蔡明翰指出，由於美國聯邦準備理事會（Fed）自10月利率決策會議後轉向鷹派，市場資金動能走弱，加上台股加權指數位階偏高形成壓力，預期台股後續將進入橫向整理階段。
