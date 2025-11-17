華邦電收漲逾9%逼近漲停、南亞科大漲5% 記憶體族群收盤漲勢勝大盤

台股17日在權值股帶動下開高震盪走揚，加權指數一度大漲逾300點、最高來到27,723點，盤中回到27,500點附近震盪，漲幅約0.8%～0.9%，成交值逾3,000億元，整體表現雖偏多，但盤面最吸睛的仍是記憶體族群，漲勢明顯優於大盤。

在個股表現上，華邦電（2344）早盤即攻上漲停價66.3元，盤中長時間維持鎖漲停態勢，收盤前雖小幅回落，終場仍收66.2元，漲幅9.78%，成交量逾4萬張，買盤追價力道強勁。

DRAM廠南亞科（2408）同樣走強，盤中最高來到172.5元，最終收在166.5元，上漲8元、漲幅逾5%，成交量突破18萬張，股價在短線波動中維持高檔整理。市場解讀，隨著記憶體缺貨與報價看漲聲浪延續，華邦電與南亞科受惠度高，吸引資金積極卡位。

法人分析，近期市場對AI概念股估值出現拉鋸之際，具備實質庫存調整完畢、報價進入上升循環的記憶體族群，成為資金新的避風港與攻擊主軸。若後續DRAM與NAND漲價趨勢確立，華邦電、南亞科等記憶體股的多頭行情仍有機會延續。