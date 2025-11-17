快訊

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布 遍及下游5區35家…恐都已下肚

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

華邦電收漲逾9%逼近漲停、南亞科大漲5% 記憶體族群收盤漲勢勝大盤

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
記憶體族群漲勢明顯優於大盤。（路透）
記憶體族群漲勢明顯優於大盤。（路透）

台股17日在權值股帶動下開高震盪走揚，加權指數一度大漲逾300點、最高來到27,723點，盤中回到27,500點附近震盪，漲幅約0.8%～0.9%，成交值逾3,000億元，整體表現雖偏多，但盤面最吸睛的仍是記憶體族群，漲勢明顯優於大盤。

在個股表現上，華邦電（2344）早盤即攻上漲停價66.3元，盤中長時間維持鎖漲停態勢，收盤前雖小幅回落，終場仍收66.2元，漲幅9.78%，成交量逾4萬張，買盤追價力道強勁。

DRAM廠南亞科（2408）同樣走強，盤中最高來到172.5元，最終收在166.5元，上漲8元、漲幅逾5%，成交量突破18萬張，股價在短線波動中維持高檔整理。市場解讀，隨著記憶體缺貨與報價看漲聲浪延續，華邦電與南亞科受惠度高，吸引資金積極卡位。

法人分析，近期市場對AI概念股估值出現拉鋸之際，具備實質庫存調整完畢、報價進入上升循環的記憶體族群，成為資金新的避風港與攻擊主軸。若後續DRAM與NAND漲價趨勢確立，華邦電、南亞科等記憶體股的多頭行情仍有機會延續。

南亞科 記憶體
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「最強兒子」南亞科不到3個月漲兩倍 台塑四寶開心慶祝

四大CSP上修資本支出 台股ETF前十強近三月皆大漲二位數

AI熱潮引晶片荒 三星記憶體價格飆漲60%

放棄做記憶體改做晶圓代工 「護國神山」除了台積電還有另一家台灣大廠

相關新聞

市場越恐慌價值越清晰！巴菲特教我的三個篩選法則

我常觀察到一個現象：愈是經驗豐富的投資人，愈容易在市場狂熱時被捲入。他們手上有資金、有資訊，也懂得判斷財報，但仍然會在某些時刻陷入焦慮。因為市場每天都在製造故事——AI、綠能、生技、半導體……每一個題

華邦電收漲逾9%逼近漲停、南亞科大漲5% 記憶體族群收盤漲勢勝大盤

台股17日在權值股帶動下開高震盪走揚，加權指數一度大漲逾300點、最高來到27,723點，盤中回到27,500點附近震盪...

台股開高走低收27,447點、小漲49點 台積電上漲15元收1,445元

台股17日開高走低，表現略為疲弱，指數終場收在27,447點，小漲49點，漲幅0.18%，成交量5,234億元，挑戰五日...

「最強兒子」南亞科不到3個月漲兩倍 台塑四寶開心慶祝

市場看旺記憶體景氣，南亞科（2408）17日盤中一度大漲逾8%，也帶旺台塑四寶南亞（1303）、台塑（1301）、台化（...

傳產領頭羊！南亞衝刺60元領台塑四寶走強 油價彈升助燃台塑化

台股17日在台積電（2330）與信驊（5274）雙王帶動下強勢反彈，傳產股則以台塑（1301）四寶最為亮眼。南亞（130...

台股開高 盤中最高一度上漲326點至27,723點 台積電盤中最高上漲30元

美股四大指數跌多漲少，不過跌幅不重。台股17日開高，盤中最高一度上漲326點至27,723點，台積電盤中最高上漲30元至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。