台股開高走低收27,447點、小漲49點 台積電上漲15元收1,445元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股17日終場收在27,447點，小漲49點，漲幅0.18%，成交量5,234億元。中央社
台股17日開高走低，表現略為疲弱，指數終場收在27,447點，小漲49點，漲幅0.18%，成交量5,234億元，挑戰五日線失敗，台積電（2330）終場上漲15元，收1,445元。

盤面上類股以油電燃氣、半導體、造紙、塑膠、紡織、居家生活、網通等較為強勢，另外玻陶、電器電纜、電子通路、資訊服務、數位雲端、化工、橡膠較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有大量（3167）、力旺（3529）、南俊國際（6584）、華邦電（2344）、光聖（6442）、貿聯-KY（3665）、華泰（2329）、尖點（8021）、台光電（2383）、南亞科（2408）、強茂（2481）、華星光（4979）、宜鼎（5289）、雙鴻（3324）、台燿（6274）、景碩（3189）、創意（3443）、上詮（3363）、世芯-KY（3661）。

而量大下跌的則有，日電貿（3090）、蜜望實（8043）、台玻（1802）、材料-KY*（4763）、信昌電（6173）、技嘉（2376）、華新科（2492）、華新（1605）、大聯大（3702）、宇瞻（8271）、南茂（8150）、富喬（1815）等。

統一投顧表示，鴻海（2317）週四科技日將宣布與OpenAI合作、輝達19日公布財報、華爾街多數分析師看好輝達、川普豁免逾百種食品關稅、高市早苗擬砸17兆日圓振興經濟，眾利多因素成為支撐台股盤勢的柴火。惟技術指標偏向整理、中國採購美國黃豆量低於預期、外資期貨空單達3萬口之上又適逢本周結算，恐影響投資人情緒。

台股短線維持高檔震盪，指數跌破月線，關注5日及14日低點的支撐性。操作上建議逢低承接，以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及生技等族群。

