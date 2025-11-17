「最強兒子」南亞科不到3個月漲兩倍 台塑四寶開心慶祝

市場看旺記憶體景氣，南亞科（2408）17日盤中一度大漲逾8%，也帶旺台塑四寶南亞（1303）、台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）持續走強。近期台塑、台化、台塑化宣布啟動第三次轉讓南亞科股票處分計畫，合計再套現逾93億元；南亞科股價持續飆升，更使南亞、台塑等大股東擁潛在利益。兩大因素加持，為集團季4獲利帶來想像空間。

南亞在17日盤中一度大漲逾7%，成交量逾20萬張；台塑一度漲2.8%，成交量破38,000張；台化盤中漲2%左右，成交量逾26,000張；台塑化最高漲至3.75%，成交量破13,000張。

南亞科成集團金雞母，9月初以來股價已從45.85元，一路飆漲至160元左右，上周更一度寫下178.5元歷史新高價。台塑、台化及台塑化繼10月28日完成處分各2.5萬張、共套現74億元後，上周再度公告，各自處分1.89萬張南亞科股票，交易期間由11月12日起，至明年1月30日止；按11月11之收盤價164.5元估算，交易總金額各約為31.2億元，推估潛在釋股市值合計超過93億元。處分後，台塑、台化、台塑化持有南亞科股分比率，將降至約8.8%。

南亞是南亞科最大股東，持有南亞科29.3%股分。除受南亞科獲利表現帶動，本業更有IC載板等電子材料業務加持，貢獻營收，塑膠加工產品也維持穩定，第3季稅後純益達32.6億元，每股純益0.41元，寫近八季新高。