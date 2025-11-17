傳產領頭羊！南亞衝刺60元領台塑四寶走強 油價彈升助燃台塑化

台股17日在台積電（2330）與信驊（5274）雙王帶動下強勢反彈，傳產股則以台塑（1301）四寶最為亮眼。南亞（1303）盤中衝高至59.7元、直逼60元大關，再度扮演集團領頭羊；台塑、台化（1326）同步走強，台塑化（6505）更在國際油價反彈支撐下，放量收復5日線，推升塑膠、油電燃氣類股雙雙上漲逾2%。

國際油價14日一度大漲近2%，主因俄羅斯黑海能源樞紐新羅西斯克港遭烏軍無人機攻擊，原油出口短暫中斷，市場憂心供給受擾。學者指出，現階段油價已低於美國頁岩油生產成本，加上OPEC調控、Fed可望降息，明年關稅影響淡化，油價5字頭恐已見底。

台塑新任總裁吳嘉昭也釋出審慎樂觀基調。他表示，台塑四寶已有三家公司在第三季轉虧為盈，雖然第四季仍有淡季變數，但明年營運可望優於今年。他強調，關鍵不僅是營收成長，更要看利潤結構改善。雖然大陸石化大廠持續擴產、供需仍顯失衡，2025年可能仍偏辛苦，但預期2027年前後可望明顯好轉。

在轉型策略上，吳嘉昭指出，最能即刻反映成效的是產品高質化，包括提升產線效率、擴大高技術、高速材料佔比。至於南亞的醫療材料等新產業布局，未來將成立專屬公司，不過因涉及認證程序，至少需一至兩年才能看到成果。

展望本季，台塑四寶普遍看好11月營運。台塑受到液鹼出貨順延挹注，營收可望優於10月，且歲修廠數減少，開工率將從82%回升至85%。南亞受惠AI伺服器、資料中心及高速網通需求，電子級材料出貨持續升溫，乙二醇與丙二酚產線陸續重啟，產銷同步提升。台化雖認為11月行情與10月相近，但因春節較晚，淡季不淡機率上升；台塑化則看好在油價回升、柴油價差走強下，後市具支撐力。

整體而言，在國際油價彈升、旺季需求啟動與產品高值化策略推動下，台塑四寶基本面持續改善，今日股價同步轉強，將成為傳產領漲主軸之一。